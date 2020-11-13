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istatistikleri tersine çevirdi!

Son dakika haberleri... 'de geçen sezon 17 deplasman maçında sadece 6 galibiyet alan , bu sezon ilk 8 haftada çıktığı 4 dış saha maçında 3 galibiyet aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.11.2020 18:07 Son Güncelleme: 13.11.2020 18:17 ABONE OL
Galatasaray istatistikleri tersine çevirdi!

Galatasaray, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon Medipol Başakşehir'in 13 puan gerisinde 6. sırada bitirmişti.

Sarı- kırmızılı ekip, deplasmanda oynadığı 17 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet almıştı. Aslan bu maçlarda 30 puan kaybetmişti.

Süper Lig'de geride kalan 8 maçta 16 puan toplayan Galatasaray, bunların 9'unu deplasmanda, 7'sini evinde aldı.

Bu sezon çıktığı Medipol Başakşehir (2-0), BB Erzurum (2-1) ve Sivas (2-1) deplasmanlarını galibiyetle kapatan Galatasaray, tek puan kaybını ve yenilgisini Kasımpaşa karşısında 1-0'lık skorla yaşadı.

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Galatasaray istatistikleri tersine çevirdi!
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