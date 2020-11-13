Galatasaray istatistikleri tersine çevirdi!

Galatasaray, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon Medipol Başakşehir'in 13 puan gerisinde 6. sırada bitirmişti.
Sarı- kırmızılı ekip, deplasmanda oynadığı 17 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet almıştı. Aslan bu maçlarda 30 puan kaybetmişti.
Süper Lig'de geride kalan 8 maçta 16 puan toplayan Galatasaray, bunların 9'unu deplasmanda, 7'sini evinde aldı.
Bu sezon çıktığı Medipol Başakşehir (2-0), BB Erzurum (2-1) ve Sivas (2-1) deplasmanlarını galibiyetle kapatan Galatasaray, tek puan kaybını ve yenilgisini Kasımpaşa karşısında 1-0'lık skorla yaşadı.Etebo tamam Saracchi devam Galatasaray'da corona şoku! 1 futbolcunun testi pozitif Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Ali Akman savaşı kızışıyor!