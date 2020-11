Riva’da OHAL

Türkiye-Hırvatistan maçının devre arasında stada ulaşan Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida'nın Koronavirüs testinin pozitif çıktığı haberi, A Milli Takım'da şok etkisi yarattı.45 dakika sahada kalan tecrübeli savunmacı, sonucun ulaşmasının ardından hemen oyundan alınmıştı. Bu gelişme sonrası gözler ay-yıldızlı futbolculara ve Uluslar Ligi'nde oynanacak 15 Kasım'daki Rusya ile 18 Kasım'daki Macaristan maçlarına çevrildi.Olağanüstü hal ilan eden TFF yetkilileri, harekete geçti ve ön tedbirleri aldı. Vida ile temaslı olan herkes ayrı şekilde Riva'daki Milli Takımlar tesislerine götürüldü.Sonuçları negatif çıkan Millilerin 15 Kasım'da oynanacak olan Rusya karşılaşmasına kadar her gün test olacağı bildirildi.TFF dün yayınladığı açıklamada,ifadesini kullandı. UEFA veTFF'nin belirlediği kurallara göre, bir kaleciolmak üzere 13 kişilik kadroyu çıkartabilentakımlar maçlarını oynayabiliyor.Vida'nın testinin pozitif çıkması Hırvatları da şaşkına uğrattı. Durumun çok kritik olduğunu yazan Hırvat basınına şu haberler yansıdı:Vida, Modric'e sarıldı, 6 oyuncuyla çok yakın temasta bulundu. En iyi senaryo sadece onun enfekte olması olur.İstanbul'da şok: Vida enfekte oldu. Futbol Federasyonu, maç ortasında test sonuçlarını açıkladı.Hırvatistan'ın Koronavirüslü oyuncusu ilk 11'deymiş!Domagoj Vida'nın Koronavirüs testi pozitif çıktı. Federasyon, maçın devre arasında açıklama yaptı ve kadrodan çıkarıldı.Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye-Hırvatistan maçında 45 dakika pozitif oynayan Vida olayını A Spor'da değerlendirdi. Özlü, "Maçta Domagoj Vida ile temas olduğu için Milli Takımımız'a hemen test yapılmış. Ancak bu kadar kısa sürede yapılan testin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Eğer bir bulaşma gerçekleştiyle bunun sonucu 5-6 gün civarında ortaya çıkacaktır" ifadesini kullandı.Hırvatistan ile 3-3 berabere kalan A Milli Takım'ı nasıl buldunuz? 15 Kasım'daki Rusya ve 18 Kasım'daki Macaristan maçlarından beklentiniz nedir?Benim Milli Takım ile ilgili görüşlerim senelerdir aynı. Tek tek baktığımız zaman her bölge için son derece kaliteli oyuncularımız var. En çok sıkıntı çektiğimiz bölge stoperlerdi. Oraya da çok yetenekli gençler yerleştirdik. Hırvatistan maçında da güzel, tempolu bir oyun izledik. Oyuncularımız iyi mücadele etti ama gelelim benim görüşüme…Milli Takım'ın önünde Dünya Kupası elemeleri ve ardından da ertelenen Avrupa Şampiyonası finalleri var. Ama Şenol hoca her maç değişik 11'ler sahaya çıkartıyor. Bana göre bu maçlarda kafasındaki ideal 11 ağırlıklı oynaması gerekir ki eksik olan kolektif yapı otursun. Mesela Hırvatistan maçında attığımız 3. gol mükemmel bir organizasyon ama bunlar çok çok ender gündeme geliyor.Geçen ayki seriden çok daha iyi, kaliteli ve netice alan iki maç oynayacağımızı düşünüyorum. Çünkü hazırlık dönemi bile geçirmeden ligleri başlayan oyuncular geçen sürede maç kondisyonu da kazandılar, form grafiklerini de yükselttiler.en önemli özelliği vazgeçmemeleri. Geriye düştükleri maçları bırakmıyorlar, yenilgiyi kabul etmiyor, sonuna kadar uğraşıyorlar. Bunu Rusya'da da gördük, Hırvatlar karşısında da. Değerli ve genç bir kadroya sahibiz. Yine de tabela için ekstra performanslara ihtiyacımız var. Bu nedenle Cengiz Ünder'i ayrı bir yere koymak gerekir.Duran toplarda Hakan Çalhanoğlu gibi bir silahımız var. Burak Yılmaz'ın Lille performansı onu başka yere taşıdı. Artık 'attıran' oyuncu da oldu. Hırvat maçında merkezden hızlı paslarla da atak yapmayı denedik ve 3. golü de böyle bulduk. Sanırım Rusya ve Macaristan karşılaşmalarında bu tip ikiye birleri rakip ceza alanı çevresinde ve içinde çok göreceğiz.Almanya da Hırvatistan da hazırlık maçı oynamak için şık ve doğru tercihler. Oyuncu havuzunu bu maçlarda testten geçirmek elbette ki doğru ama gruptaki gerçeğimiz, 4 maçta galibiyet alamamış olmamız ve şimdi iki maçı da kazanma mecburiyetimiz… Savunmada sakatlıklar yüzünden istikrarı yakalayamadığımız ortada. Bu takımın bireysel oyuncu kalitesi Rusya ve Macaristan karşısında bizi kağıt üzerinde favori yapar ama futbolun sahadaki pratiğinin acı gerçeğini evimizdeki Macaristan maçında gördük. Geriye düşüp sonradan toparlanmak yerine senaryo bu kez baştan yık sonra oyunu kontrol et olmalı… Rusya maçında elbette farklı bir kadro olacak. 4 maçta 3 puandan sonra iki maçta 6 puan alır mıyız? Bunaoyunları cevap verecek.