Yazı yollandı gözler Mustafa Cengiz’de

19-26 Aralık 2020 tarihinde seçim kararı alındığını açıklayan Galatasaray Yönetimi, gerekli izin için İçişleri Bakanlığı'na yazı yolladı. İçişleri Bakanlığı uygun görürse sarı-kırmızılıkulüp kongresini gerçekleştirecek,pandemiden dolayı izin çıkmazsaseçim mecburen ertelenecek. Galatasaray Tüzüğü'nün 33. maddesi uyarınca en geç 1 Aralık günü Genel Kurul ilanının resmi gazetede yayınlanmış olması gerek. Başkan adayları dalistelerini 4 Aralık'a kadar DivanBaşkanlığı'na teslim edecek.
SEÇİM OLURSA TRANSFERİ YENİ YÖNETİM YAPACAK
Şimdi gözler, "Henüz kararvermedim" diyen mevcut başkanMustafa Cengiz'e çevrildi. Sağlıkdurumunu değerlendirip ailesiylegörüşecek olan Cengiz, tekraraday olmak istiyor ve yönetimindedeğişiklikler yapmaya hazırlanıyor.Cengiz'e muhalif olanisimler ise Duygun Yarsuvatmodelinde olduğu gibi6 aylık çatı aday arıyor. 26Aralık'ta seçim gerçekleşirse,ara transferi yeniyönetim yapacak.