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Yazı yollandı gözler ’de

Tekrar aday olmak isteyen , sağlık durumunu değerlendirip ailesiyle görüştükten sonra adım atacak. Muhalefet ise 6 aylık arayışında

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 13.11.2020 ABONE OL
Yazı yollandı gözler Mustafa Cengiz’de
19-26 Aralık 2020 tarihinde seçim kararı alındığını açıklayan Galatasaray Yönetimi, gerekli izin için İçişleri Bakanlığı'na yazı yolladı. İçişleri Bakanlığı uygun görürse sarı-kırmızılı kulüp kongresini gerçekleştirecek, pandemiden dolayı izin çıkmazsa seçim mecburen ertelenecek. Galatasaray Tüzüğü'nün 33. maddesi uyarınca en geç 1 Aralık günü Genel Kurul ilanının resmi gazetede yayınlanmış olması gerek. Başkan adayları da listelerini 4 Aralık'a kadar Divan Başkanlığı'na teslim edecek.

SEÇİM OLURSA TRANSFERİ YENİ YÖNETİM YAPACAK
Şimdi gözler, "Henüz karar vermedim" diyen mevcut başkan Mustafa Cengiz'e çevrildi. Sağlık durumunu değerlendirip ailesiyle görüşecek olan Cengiz, tekrar aday olmak istiyor ve yönetiminde değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Cengiz'e muhalif olan isimler ise Duygun Yarsuvat modelinde olduğu gibi 6 aylık çatı aday arıyor. 26 Aralık'ta seçim gerçekleşirse, ara transferi yeni yönetim yapacak.

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Yazı yollandı gözler Mustafa Cengiz’de
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