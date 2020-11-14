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'dan heyecanlandıran açıklama! ...

'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği oyuncuların başında 'in yıldızı geliyordu. Boşnak futbolcudan flaş bir hamle geldi. Visca, Başakşehir yönetimiyle görüşerek sarı-lacivertli takıma gelmek istediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 14.11.2020 11:39 Son Güncelleme: 14.11.2020 11:47 ABONE OL
Edin Visca'dan heyecanlandıran açıklama! Fenerbahçe...

Başakşehirli Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, son olarak 4 milyon euro + kiralık olarak giden Deniz Türüç bonservisiyle vermeyi önermişti. Sarı-lacivertliler, Başakşehir cephesinden haber beklerken, flaş bir gelişme yaşandı. Emre Belözoğlu ile sürekli kontakta bulunan 30 yaşındaki Bosnalı kanat oyuncusunun, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşüp Fenerbahçe'ye gitme isteğini dile getirdiği bildirildi.

"BENİM İÇİN YENİLİK ZAMANI GELDİ"

Visca'nın "Uzun süredir bu kulübe tüm samimiyetimle hizmet ettim. Artık benim için bir yenilik zamanı geldiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin teklifini düşünmenizi istiyorum" dediği gelen haberler arasında.

(Fotomaç)

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Edin Visca'dan heyecanlandıran açıklama! Fenerbahçe...
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