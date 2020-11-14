Juve’yi Merih korkusu sardı

Türkiye-Hırvatistan maçında testi pozitif çıkan Vida’nın forma giymesi İtalya’da da yankı buldu.
Giriş Tarihi: 14.11.2020ABONE OL
Juventus'ta Merih Demiral korkusu yaşanıyor... A Milli Takımımızın Hırvatistan ile oynadığı hazırlık maçında Domagoj Vida'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı haberi ile devre arasında oyundan alınmasını değerlendiren La Gazzetta dello Sport, Juventus'un da bu gelişmeyi Merih Demiral açısından önemle takip ettiğini yazdı. Gazetedeki haberde, Merih'in Vida oyundan çıktıktan sonra ikinci yarıda forma giydiğini ve ilk testinin de negatif çıktığını vurgularken, İtalyanekibinin ise virüsün farklızaman dilimlerinde tespit edilebilmesidolayısı ile tedbiri elden bırakmadığı ifade edildi. Bu nedenle Juventus'un, tüm test sonuçlarını izleyeceği ve milli oyuncu döndüğünde de test yapacağı vurgulandı.
RUSYA HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Milli Takımımız, Uluslar Ligi'nde yarın Rusya ile oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarını dün akşam yaptığı tek idman ile sürdürdü. Antrenman maçını kazanan takım, zafer pozu verdi.
Orkun ve Mert kamptan ayrıldı
A MilliTakım'a iki futbolcudan kötü haber geldi. Feyenoord'da forma giyen 19 yaşındaki orta saha Orkun Kökçü ile Hellas Verona'da oynayan 23 yaşındaki Mert Çetin'in, sakatlıkları nedeniyle kamptan ayrıldıkları açıklandı. Öte yandan kırmızı-beyazlı ekibimizin, Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın saat 20.00'de Rusya ile oynayacağı karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.