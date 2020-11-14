Juve’yi Merih korkusu sardı

Juventus'ta Merih Demiral korkusu yaşanıyor... A Milli Takımımızın Hırvatistan ile oynadığı hazırlık maçında Domagoj Vida'nın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı haberi ile devre arasında oyundan alınmasını değerlendiren La Gazzetta dello Sport, Juventus'un da bu gelişmeyi Merih Demiral açısından önemle takip ettiğini yazdı. Gazetedeki haberde, Merih'in Vida oyundan çıktıktan sonra ikinci yarıda forma giydiğini ve ilk testinin de negatif çıktığını vurgularken,tedbiri elden bırakmadığı ifade edildi. Bu nedenle Juventus'un, tüm test sonuçlarını izleyeceği ve milli oyuncu döndüğünde de test yapacağı vurgulandı.Milli Takımımız, Uluslar Ligi'nde yarın Rusya ile oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarını dün akşam yaptığı tek idman ile sürdürdü. Antrenman maçını kazanan takım, zafer pozu verdi.A MilliTakım'a iki futbolcudan kötü haber geldi. Feyenoord'da forma giyen 19 yaşındaki orta saha Orkun Kökçü ile Hellas Verona'da oynayan 23 yaşındaki Mert Çetin'in, sakatlıkları nedeniyle kamptan ayrıldıkları açıklandı. Öte yandan kırmızı-beyazlı ekibimizin, Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın saat 20.00'de Rusya ile oynayacağı karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.