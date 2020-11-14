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için itirafı geldi! ve ...

döneminde sürekli karşı karşıya gelen ve için yeni bir iddia ortaya atıldı. basını Zamalek kulübünde forma giyen için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer teklifinde bulunduğunu yazdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.11.2020 16:27 Son Güncelleme: 14.11.2020 17:33 ABONE OL
Mostafa Mohamed için transfer itirafı geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Mısır basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe ve Galatasaray, Zamalek kulübünde forma giyen Mostafa Mohamed için resmi transfer teklifinde bulundu.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Zamalek kulübüne yakın bir kaynak bu tekliflerle beraber Pyramids kulübünün da Zamalek'e Mohamed için 5 milyon euroluk teklif yaptığını aktardı.

TRANSFERİ NE DURUMDA?

Fenerbahçe ve Galatasaray ile beraber gelen diğer teklifleri de reddeden Zamalek kulübünün, Afrika Şampiyonlar Ligi'nin sona erene kadar oyuncusunu satmak istemediğ dile getirildi.

Öte yandan Mustafa Mohamed'i bu konuda ikna eden Zamanlek kulübünün, oyuncu ile Şampiyonlar Ligi tamamlanana dek ayrılmayacağına dair anlaşma sağladığı dile getirildi.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Mohamed'in Mısır'dan ayrılmak istediği dile getirilirken, ülkesinden ayrılmasının ardından Avrupa'da boy göstermek istediği ve bu sebeple Fenerbahçe veya Galatasaray'dan birine gitmek istediğini yönetime söylediği yazıldı.

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Mostafa Mohamed için transfer itirafı geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
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