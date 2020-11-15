Aşkla çalışan her şeyi başarır

Milli Takım’da dalya diyecek olan Şenol Güneş: Futbola başlarken herkesin olduğu gibi benim de hayallerim vardı. Yüreğimizin götürdüğü yere gittik. Çağırdılar, geldik... Yaptığım işin hep en iyisini yapmaya çalıştım. Yeteneğinizi sevgi ve saygı ile birleştirince Allah, 'Yürü ya kulum' diyor. Hırvatistan maçında tam maskemi çıkardığımda Vida yanıma geldi. Sarılırken kaçar gibi oldum, omuz dokunması oldu.
Giriş Tarihi: 15.11.2020ABONE OL
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Futbolcu (31) ve teknikadamlık (69) kariyerinde 100. kez ay-yıldızı taşıyacakolan tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi:
Futbola başlarken ve futbol oynarken herkesin olduğu gibi benim de hayallerim vardı. Yüreğimizingötürdüğü yere gittik. Çağırdılar hemen geldik, çağırmadılar görev almadık.
Her zaman yaptığım işin en iyisini yapmaya çalıştım. İşimi aşkla yaptım. Yeteneğinizi sevgi ve saygı ile birleştirince hiçbir olay sizi engelleyemiyor. Allah, 'Yürü ya kulum' diyor.
Rusya maçı bizim için çok önemli. Mutlakagalibiyet almamız gerekiyor. Puan ve sıralama açısından elemelerden sonraki duruma göre bir şans doğabilir. Moral ve güvenaçısından da kazanmak önemli.
VİDA SARILMAYI ÇOK SEVİYOR!
Hırvatistan maçında Vida'nın pozitif çıkması sonrası ilgili yerlere başvuru yaptık. Sabah alınan testin sonucu devrearasında değil maçtan önce çıkabilirdi. Ben maskeyi çıkardım, o sırada Vida geldi, aksilik oldu. Sarılırken kaçar gibi durdum, omuz dokunması oldu. O sarılmayı seviyor. Yapacak bir şey yok.
BUGÜN AKLIMIZ SAHADA GÖZÜMÜZ SIRBİSTAN'DA
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde bugün grup lideri Rusya ile Ülker Stadı'nda karşılaşacak. 3 puana kilitlenen millilerin zorlu maçı 20.00'de başlayacak.
Uluslar Ligi'nde grubu ilk sırada tamamlamak için iki maçını da kazanmak zorunda olan Türkiye, aynı zamanda Rusya ve Macaristan'ın bizim dışımızda oynayacakları diğer maçlarda puan kaybetmesini bekleyecek. Türkiye son iki maçında Rusya ve Macaristan ile oynarken, doğrudan rakibimiz olan bu iki ekibin, Sırbistan ile oynayacakları mücadelelerden de galibiyet alamaması gerekiyor.
'TÜRKİYE ÇOK GÜÇLÜ RAKİP'
Rusya Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, zorlu bir rakibe karşı oynayacaklarını söyledi. Cherchesov, "Türkiye şu anki teknik direktörüyle büyük başarılar elde etti. Milli takım için mücadelelerini her zaman iyi yapıyorlar. Türk Milli Takımı güçlü. Oyuncuların çoğu da yurt dışında, iyi takımlarda oynuyor" dedi.