Aşkla çalışan her şeyi başarır

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.Futbola başlarken ve futbol oynarken herkesin olduğu gibi benim de hayallerim vardı.Çağırdılar hemen geldik, çağırmadılar görev almadık.Her zaman yaptığım işin en iyisini yapmaya çalıştım.Yeteneğinizi sevgi ve saygı ile birleştirince hiçbir olay sizi engelleyemiyor. Allah, '' diyor.Rusya maçı bizim için çok önemli.Puan ve sıralama açısından elemelerden sonraki duruma göre bir şans doğabilir.Hırvatistan maçında Vida'nın pozitif çıkması sonrası ilgili yerlere başvuru yaptık.Ben maskeyi çıkardım, o sırada Vida geldi, aksilik oldu. Sarılırken kaçar gibi durdum, omuz dokunması oldu. O sarılmayı seviyor. Yapacak bir şey yok.A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde bugün grup lideri Rusya ile Ülker Stadı'nda karşılaşacak. 3 puana kilitlenen millilerin zorlu maçı 20.00'de başlayacak.Uluslar Ligi'nde grubu ilk sırada tamamlamak için iki maçını da kazanmak zorunda olan Türkiye, aynı zamanda'ın bizim dışımızda oynayacakları diğer maçlarda puan kaybetmesini bekleyecek. Türkiye son iki maçında Rusya ve Macaristan ile oynarken, doğrudan rakibimiz olan bu iki ekibin, Sırbistan ile oynayacakları mücadelelerden de galibiyet alamaması gerekiyor.Rusya Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, zorlu bir rakibe karşı oynayacaklarını söyledi. Cherchesov, "Türkiye şu anki teknik direktörüyle büyük başarılar elde etti. Milli takım için mücadelelerini her zaman iyi yapıyorlar. Türk Milli Takımı güçlü. Oyuncuların çoğu da yurt dışında, iyi takımlarda oynuyor" dedi.