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'dan flaş sözler! "'dan ayrılsam bile..."

'ın Faslı yıldızı Younnes , kulübün mobil uygulamasına açıklamalarda bulundu. 'u çok sevdiğini ve ağabeyi gibi gördüğünü dile getiren yıldız futbolcu, "Galatasaray ile bir gün yollarımız ayrılsa da bu karşılamayı asla unutmayacağım. O an kalbime kazındı ve hayatım boyunca kalbimde hissedeceğim" dedi.

Giriş Tarihi: 15.11.2020 12:19 Son Güncelleme: 15.11.2020 12:29 ABONE OL
Belhanda'dan flaş sözler! Galatasaray'dan ayrılsam bile...

'da Younes kulübün mobil uygulamasında açıklamalarda bulundu.

Belhanda'dan flaş sözler! Galatasaray'dan ayrılsam bile...

"HAVALİMANINDAKİ KARŞILAMAYI UNUTAMAM"

'ın, "'a imza attığında ne hissettin?" şeklindeki sorusunu yanıtlayan , "Olağanüstü bir andı. Böyle bir karşılamaya hazır değildim. Havalimanına geldiğimde binlerce taraftar vardı.

Belhanda'dan flaş sözler! Galatasaray'dan ayrılsam bile...

O an benim ve ailem için unutulmazdı. ile bir gün yollarımız ayrılsa da bu karşılamayı asla unutmayacağım. O an kalbime kazındı ve hayatım boyunca kalbimde hissedeceğim" dedi.

Belhanda'dan flaş sözler! Galatasaray'dan ayrılsam bile...

"ARDA TURAN BENİM AĞABEYİM GİBİ"

"Arda'yı çok seviyorum, benim ağabeyim gibi. Bize her zaman tavsiyeler veriyor. Kaptana her zaman ihtiyacımız var. Bir ağabeyin kardeşine yaptığı gibi bize tavsiyelerde bulunuyor. Ona her zaman saygı göstereceğim."

Belhanda'dan flaş sözler! Galatasaray'dan ayrılsam bile...

"GALATASARAY'DA 10 NUMARANIN ÖNEMİNİ ANLADIM"

"'da 10 numaralı formanın ne kadar önemli olduğunu anladım. Yıllar içerisinde sorumluluğu öğrendim. Burada 10 numaranın büyük bir önemi var. Zamanla bu sorumluluğu taşımayı öğrendim. Elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum."

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Belhanda'dan flaş sözler! "Galatasaray'dan ayrılsam bile..."
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