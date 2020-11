Belhanda'dan flaş sözler! "Galatasaray'dan ayrılsam bile..."

"ARDA TURAN BENİM AĞABEYİM GİBİ"

"Arda'yı çok seviyorum, benim ağabeyim gibi. Bize her zaman tavsiyeler veriyor. Kaptana her zaman ihtiyacımız var. Bir ağabeyin kardeşine yaptığı gibi bize tavsiyelerde bulunuyor. Ona her zaman saygı göstereceğim."