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'a 5 futbolcunun maliyeti 46 milyon lira

Ekonomik olarak zor günler yaşayan ve sezon başında kadroda küçülmeye giden 'ta, kalan oyuncuların maliyeti dikkat çekiyor. Lens, Douglas, Isimat Mirin, ve Muhayer'in siyah-beyazlı kulübe yıllık maliyeti 46 milyon TL.

Giriş Tarihi: 15.11.2020 01:07 ABONE OL
Beşiktaş'a 5 futbolcunun maliyeti 46 milyon lira

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan oyuncuların bedeli ağır oldu. Lens, Douglas, Isimat Mirin, Tyler Boyd ve Muhayer günde bir
saat çalışıp evlerine dönerken kulübe yıllık 46 milyon 600 TL'lik bir külfet oluşturuyor.

15 DAKİKADA 7 TUR

Takvim'in haberine göre, 5 oyuncu tesislere 14.55'te giriş yaparken 5 dakika içinde idman sahasına çıkıyor. Bu oyuncular çevresi 300 metreyi
bulan sahada 15 dakika 7 tur düz koşu yapıyor.

Bu oyunculardan Lens 1 milyon 950 bin euro, Douglas 800 bin euro, Mirin 1 milyon 200 bin euro, Tyler Bold 1 milyon euro, Muhayer ise 120 bin euro alarak oynamadan para kazanıyor.

EN PAHALISI LENS

Beşiktaş'ta Lens yılda 1 milyon 200 bin euro gibi yüksek bir rakam kazanıyor. Yönetimin Lens'i isteyen kulüplerle devre arası masaya oturacağı öğrenildi.

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Beşiktaş'a 5 futbolcunun maliyeti 46 milyon lira
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