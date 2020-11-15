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Fenerbahçeli 'in elmacık kemiği kırıldı!

Liglere verilen milli arayı değerlendiren , ekiplerinden ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin 60. dakikasında Jimmy Durmaz'la çarpışan sarı-lacivertli takımın kalecisi hastaneye kaldırıldı. Başarılı eldivenin elmacık kemiği kırıldığı ve ameliyat edileceği ifade edildi.

Giriş Tarihi: 15.11.2020 17:41 Son Güncelleme: 15.11.2020 18:13 ABONE OL
Fenerbahçeli Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı!

Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'in araya girmesini değerlendiren Fenerbahçe, bir başka Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

Mücadelenin 3-1 sarı-lacivertli takımın üstünlüğü ile devam ettiği dakikalarda talihsiz bir an yaşandı. Dakikalar 60'ı gösterirken, Karagümrük forması giyen Jimmy Durmaz ile Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin çarpıştı.

Deneyimli kaleci Tekin, aldığı darbe sonrası hastaneye kaldırıldı. Harun Tekin'in elmacık kemiğinin kırıldığı ve ameliyata alınacağı ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yüzüne aldığı darbe sonucu elmacık kemiği kırılan kalecimiz Harun Tekin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Fenerbahçeli Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı!
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