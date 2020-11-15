Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'in araya girmesini değerlendiren Fenerbahçe, bir başka Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile karşılaştı.
Mücadelenin 3-1 sarı-lacivertli takımın üstünlüğü ile devam ettiği dakikalarda talihsiz bir an yaşandı. Dakikalar 60'ı gösterirken, Karagümrük forması giyen Jimmy Durmaz ile Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin çarpıştı.
Deneyimli kaleci Tekin, aldığı darbe sonrası hastaneye kaldırıldı. Harun Tekin'in elmacık kemiğinin kırıldığı ve ameliyata alınacağı ifade edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yüzüne aldığı darbe sonucu elmacık kemiği kırılan kalecimiz Harun Tekin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçeli Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı! | İŞTE O POZİSYON | İZLE