Gomis’ten ağzı yandı Marcao’yu satmadı

Galatasaray’ın eylül ayında Brezilyalı stopere gelen teklifi neden reddettiği ortaya çıktı. Bafetimbi Gomis’i 2018 yazında Al-Hilal’e satıp 6 ay forvetsiz kalan sarı-kırmızılılar, aynı sıkıntıyı tekrar yaşamamak için Roma’nın sambacıya karşılık 13 milyon Euro’luk önerisini kabul etmedi.
Giriş Tarihi: 15.11.2020ABONE OL
Erzurum ve Sivas deplasmanlarında acemice penaltılar yapan Marcao, Galatasaray'ı sıkıntıya soktu. Formda başladığı sezonda performans düşüklüğü yaşayan Marcao için yaz transfer döneminde Roma 13 milyon Euro önermişti. Bu teklifireddeden sarı-kırmızılılarpişman değil. Brezilyalı stoperine 15 milyon Euro değer biçen Galatasaraylı yöneticiler, "Gomis bize dersoldu. Gomis'i satıp 6 ay forvetsizkalmıştık. Marcao'yusatsaydık, transfer süremizçok azdı ve onun kalitesindebir stoper bulamazdık" ifadelerini kullandı.
İTALYAN KULÜPLERİ TAKİP EDİYOR
İtalyan kulüpleri tarafından izlenen Marcao'ya ocak ayında teklif gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Mevcut yönetimgöreve devam etmesihalinde Brezilyalı stoper içinyine 15 milyon Euro bonservistalep edecek. 850 bin Euro garanti ücrete sahip 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon G.Saray'ın oynadığı maçların tamamında 11'de görev yaptı.