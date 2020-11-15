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’ten ağzı yandı ’yu satmadı

’ın eylül ayında Brezilyalı stopere gelen teklifi neden reddettiği ortaya çıktı. Bafetimbi ’i 2018 yazında Al-Hilal’e satıp 6 ay forvetsiz kalan sarı-kırmızılılar, aynı sıkıntıyı tekrar yaşamamak için Roma’nın sambacıya karşılık 13 milyon Euro’luk önerisini kabul etmedi.

Giriş Tarihi: 15.11.2020 ABONE OL
Gomis’ten ağzı yandı Marcao’yu satmadı
Erzurum ve Sivas deplasmanlarında acemice penaltılar yapan Marcao, Galatasaray'ı sıkıntıya soktu. Formda başladığı sezonda performans düşüklüğü yaşayan Marcao için yaz transfer döneminde Roma 13 milyon Euro önermişti. Bu teklifi reddeden sarı-kırmızılılar pişman değil. Brezilyalı stoperine 15 milyon Euro değer biçen Galatasaraylı yöneticiler, "Gomis bize ders oldu. Gomis'i satıp 6 ay forvetsiz kalmıştık. Marcao'yu satsaydık, transfer süremiz çok azdı ve onun kalitesinde bir stoper bulamazdık" ifadelerini kullandı.

İTALYAN KULÜPLERİ TAKİP EDİYOR
İtalyan kulüpleri tarafından izlenen Marcao'ya ocak ayında teklif gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Mevcut yönetim göreve devam etmesi halinde Brezilyalı stoper için yine 15 milyon Euro bonservis talep edecek. 850 bin Euro garanti ücrete sahip 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon G.Saray'ın oynadığı maçların tamamında 11'de görev yaptı.

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Gomis’ten ağzı yandı Marcao’yu satmadı
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