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Mısırlı ünlü futbolcu Salah kardeşinin düğününde koronavirüs kaptı

ekiplerinden 'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın koronavirüse, Kahire’de katıldığı kardeşinin düğününde yakalandığı ortaya çıktı. basını Salah’ın katıldığı düğündeki görüntüleri yayınladı.

DHA
Giriş Tarihi: 15.11.2020 14:09 Son Güncelleme: 15.11.2020 14:48 ABONE OL
Mısırlı ünlü futbolcu Salah kardeşinin düğününde koronavirüs kaptı

Liverpool'un ve Mısır Milli Takımı'nın 28 yaşındaki yıldız oyuncusu Salah'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Mısır medyası, Salah'ın erkek kardeşi Nasr'ın düğününden yayınladığı görüntülerde, yıldız isimle diğer konukların maskesiz olduğu ve sosyal mesafeye uyulmadığı dikkatleri çekti. Dün Mısır ve Togo arasında gerçekleşen Afrika Uluslar Kupası maçından önce Mısır Futbol Federasyonu'nun Twitter'dan yaptığı açıklamada, Salah'ın şimdiye kadar hiçbir semptom göstermediği ifade edilirken, bir otelde hemen izolasyona alındığı bildirmişti.

ÜÇ KRİTİK MAÇTA YOK

Salah, 17 Kasım'daki Togo'yla oynanacak rövanşta forma giyemeyecek. Liverpool'un 21 Kasım'da ligdeki Leicester City, 25 Kasım'da da UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Atalanta'yla yapacağı mücadelelerde de yer alması ise zor gözüküyor.

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Mısırlı ünlü futbolcu Salah kardeşinin düğününde koronavirüs kaptı
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