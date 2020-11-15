Rusya'ya karşı ilk galibiyet

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki beşinci maçında sahasında Rusya'yı 3-2 yenen Türkiye, gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın 11. dakikasında Cheryshev'in golünü engelleyemeyen ay-yıldızlı ekip, 26. dakikada Kenan Karaman, 32. dakikada Cengiz Ünder ve 51. dakikada penaltıdan Cenk Tosun'un golleriyle sonuca gitti. Konuk ekibin 57. dakikada Kuzyaev'in ayağından bulduğu gol Rusya için yeterli olmadı.

Türkiye bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti ve son maçlar öncesinde grup liderliği şansını sürdürdü. Gruptaki ilk yenilgisini alan Rusya ise 8 puanda kaldı.

RUSYA KARŞISINDA İLK GALİBİYET

Rusya'yı 3-2 yenen A Milli Futbol Takımı, rakibine karşı oynadığı 8. maçta ilk galibiyetine ulaştı.

Daha önce Rusya ile 7 maçta karşı karşıya gelen ay-yıldızlı ekip, 4 yenilgi ve 3 beraberlik almıştı.

Rusya ile bugüne kadar oynadığı 7 maçta toplam 3 gol atabilen Türkiye, bu kez tek maçta 3 kez rakip ağları havalandırdı.

Türkiye ve Rusya, ilk kez 20 Nisan 1994'te Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaşmış, konuk ekip müsabakayı Dmitri Radchenko'nun golüyle 1-0 kazanmıştı.

2020 YILINDAKİ İLK GALİBİYET

A Milli Futbol Takımı, Rusya'ya karşı üstünlük sağlayarak 2020 yılındaki ilk maçını kazanmayı başardı.

Bu maça kadar 2020 yılında oynadığı 6 maçta 5 beraberlik ve 1 yenilgi alan milliler, bu yıl ilk galibiyetine Rusya karşısında ulaştı.

CENK TOSUN, ARDA TURAN'I GERİDE BIRAKTI

Ay-yıldızlı ekibe Rusya karşısında galibiyeti getiren gollerden birini atan Cenk Tosun, A Milli Takım ile gol sayısını 18'e yükseltti.

Cenk, 17 golü bulunan Arda Turan'ı geride bırakırken, 19'ar golü bulunan Metin Oktay, Cemil Turan ve Nihat Kahveci ile gol farkını da 1'e düşürdü.