Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman 6 ismin biletini kesti!

Bu sezon İspanya Ligi'ne istediği başlangıcı yapamayan ancak Şampiyonlar Ligi'ne üçte üçle giriş yapan Barcelona'da değişim başlıyor. Katalan ekibinde yönetim, ocak ayında teknik direktör Koeman'ın kadroda düşünmediği oyuncularla yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Sport Es'in haberine göre, Barcelona Teknik Direktörü Koeman, yönetime kadroda düşünmediği oyuncuların listesini verdi.

6 AYRILIK YAŞANACAK!

Barcelona Teknik Direktörü Koeman, Junior Firpo, Umtiti, Matheus Fernandes, Braithwaite, Carles Alena ve Riqui Puig ile yola devam etmek istemiyor. Ocak ayında bu 6 isme veda edilecek.

Barcelona'nın genç oyuncular Carles Alena ve Puig dışında başka genç isimleri de kiralık olarak gönderebileceği öğrenildi. Öte yandan as kadrodan ayrılan oyuncu olup olmayacağı ise bu süreçteki maaş indirim görüşmelerinde netlik kazanacak.

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