Gözler N’Sakala Rosier ve Necip’te

Beşiktaş'ta 8 futbolcunun Koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine sıkıntılı bir sürece girildi. Özellikle savunma hattında problemlerle karşılaşan siyah-beyazlılarda geçtiğimiz hafta başında Koronavirüs testleri pozitif çıkan Fabrice N'Sakala, Valentin Rosier ve Necip Uysal'dan bugün güzel haberler bekleniyor.Bu durumda teknik heyet, bu isimleri Başakşehir maçı kadrosuna dahil edecek.Beşiktaş'la 6'sı lig biri de Şampiyonlar Ligi eleme turu olmak üzere 7 maça çıktı. Bunların tamamında ilk 11'de yer aldı ve 6'sında 90 dakika sahada kaldı. 1'inde ise 82. dakikada oyundan alındı.Bu sezon 8 maçta siyah-beyazlı formayı giydi. Sağ bek oynadığı karşılaşmalarda iki gol attı.Üç mücadelede 90'ar dakika görev aldı. Tek asistini kaybedilen Gazintep maçında yaptı.Hatayspor'un 17 futbolcusunun Koronavirüs testleri pozitif çıkınca B.B. Erzurumspor ve Ankaragücü maçları ertelenmişti. Bordo-beyazlıların yaşadığı durumun ardından Kulüpler Birliği Vakfı (KBV) toplantısında konu ele alındı ve çeşitli görüşler paylaşıldı.Hükmen mağlubiyet tartışmaları da bu toplantıda ortaya atılan düşüncelerden bir tanesiydi. İşte o fikirler:Oyuncu listelerinin genişletilmesi.Maç kadrosu kriterinin 14'den 11'e düşürülmesi.13 oyuncuya düşülmesi halinde hükmen mağlubiyet.