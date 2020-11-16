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Gözler N’Sakala Rosier ve Necip’te

Başakşehir maçı öncesi 8 futbolcusu ’ten dolayı izolasyonda olan , üç oyuncunun bugün yapılacak testlerinden çıkacak sonucu bekliyor

Giriş Tarihi: 16.11.2020 ABONE OL
Gözler N’Sakala Rosier ve Necip’te
Beşiktaş'ta 8 futbolcunun Koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine sıkıntılı bir sürece girildi. Özellikle savunma hattında problemlerle karşılaşan siyah-beyazlılarda geçtiğimiz hafta başında Koronavirüs testleri pozitif çıkan Fabrice N'Sakala, Valentin Rosier ve Necip Uysal'dan bugün güzel haberler bekleniyor. 1 haftadır antrenmanlarda yer alamayan üç futbolcunun yeni testlerinin negatif olması halinde ikinci testlerde de negatif sonuç beklenecek. Bu durumda teknik heyet, bu isimleri Başakşehir maçı kadrosuna dahil edecek.

FABRİCE N'SAKALA
Beşiktaş'la 6'sı lig biri de Şampiyonlar Ligi eleme turu olmak üzere 7 maça çıktı. Bunların tamamında ilk 11'de yer aldı ve 6'sında 90 dakika sahada kaldı. 1'inde ise 82. dakikada oyundan alındı.

NECİP UYSAL
Bu sezon 8 maçta siyah-beyazlı formayı giydi. Sağ bek oynadığı karşılaşmalarda iki gol attı.

VALENTİN ROSİER
Üç mücadelede 90'ar dakika görev aldı. Tek asistini kaybedilen Gazintep maçında yaptı.

İŞTE GÜNDEME GELEN 3 FIKIR
Hatayspor'un 17 futbolcusunun Koronavirüs testleri pozitif çıkınca B.B. Erzurumspor ve Ankaragücü maçları ertelenmişti. Bordo-beyazlıların yaşadığı durumun ardından Kulüpler Birliği Vakfı (KBV) toplantısında konu ele alındı ve çeşitli görüşler paylaşıldı. Toplantıda kulüp temsilcileri üç ayrı görüş bildirdi. Hükmen mağlubiyet tartışmaları da bu toplantıda ortaya atılan düşüncelerden bir tanesiydi. İşte o fikirler: 1- Oyuncu listelerinin genişletilmesi. 2- Maç kadrosu kriterinin 14'den 11'e düşürülmesi. 3- 13 oyuncuya düşülmesi halinde hükmen mağlubiyet.

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Gözler N’Sakala Rosier ve Necip’te
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