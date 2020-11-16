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Hollandalı futbolcu Ricardo 'dan ve açıklaması

Bir dönem Türk takımlar ile anılan ve kariyerinde Heerenveen, AZ Alkmaar, Brügge ve Ajax gibi takımlarda forma giyen Hollandalı futbolcu Ricardo 'dan ve itirafı geldi. İşte van Rhijn'ın Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri...

Giriş Tarihi: 16.11.2020 20:26 ABONE OL
Hollandalı futbolcu Ricardo van Rhijn'dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması

Hollanda'nın Emmen takımında forma giyen Ricardo van Rhijn, transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldığını itiraf ederken, Türkiye'ye gelmeme nedeni olarak kulüplerin yaşadığı ekonomik sıkıntıyı gerekçe gösterdi.

"FİNANSAL YÖNDEN GÜVENDE HİSSETMELİYİZ"
29 yaşındaki Hollandalı sağ bek, kariyerine ülkesinde devam etmesiyle ilgili, "Ben piyasının altında bir oyuncuyum. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bu yüzden tercih etmedim. Türkiye'de çok büyük paralara imza atabilirsiniz. Hatta Hollanda'nın 3 katı bile diyebiliriz. Yine de futbolcuların maaşlarını alamadığıyla da ilgili bir çok hikaye duyarsınız. Benim bir ailem var. Eşim ve ben finansal yönden güvende hissetmeliyiz." dedi.

Ricardo van Rhijn bu sezon Emmen formasıyla 4 resmi maça çıkarken, gol veya asist üretemedi.


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Hollandalı futbolcu Ricardo van Rhijn'dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması
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