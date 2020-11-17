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Galatasaraylı yıldız Saracchi'nin aklı karışık!

’ın sezon sonunda bonservisini almak istediği Uruguaylı yıldızın kafası çok karışık... Sarı-Kırmızılılar’da maaşını düzenli alamayan ’nin vereceği karar merak ediliyor. Aslan devre arası ’in kaıpsını çalacak...

Giriş Tarihi: 17.11.2020 01:28 Son Güncelleme: 17.11.2020 09:08 ABONE OL
Galatasaraylı yıldız Saracchi'nin aklı karışık!

Galatasaray'da Marcelo Saracchi bilmecesi... Sarı- Kırmızılılar, Leipzig'den kiraladığı Marcelo Saracchi'nin bonservisini almak için harekete geçti. Galatasaray, sezon ortasında Alman kulübü ile ön görüşme yapacak. Ancak Saracchi'nin Galatasaray'da kalıp kalmayacağı ise soru işareti...

Takvim'de yer alan habere göre, 22 yaşındaki genç oyuncu Galatasaray'da maaşını düzenli alamadığı için düşünceli. Teknik Direktör Fatih Terim ve arkadaşlarından çok memnun olan Uruguaylı sol bekin sezon sonuna kadar fikrinin değişip değişmeyeceği ise merak konusu. Cimbom'da Teknik Direktör Fatih Terim, Saracchi'nin bonservisinin alınmasını çok ama çok istiyor.

FATİH TERİM'İN VAZGEÇİLMEZİ!
Galatasaray'ın Uruguaylı sol bek oyuncusu Marcelo Saracchi, Teknik Direktör Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

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Galatasaraylı yıldız Saracchi'nin aklı karışık!
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