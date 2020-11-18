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haberleri: ’a şok üstüne şok! zor durumda

Arda dışında yine deplasmanında ilk 11'de forma giyen iki as oyuncunun (, Okan) daha testi pozitif çıkınca zor durumda kaldı ve dünkü idmanı iptal etti. Babel ve Omar ile Kongo'dan kasık sakatlığıyla dönen Luyindama dışında bir kötü haber de Etebo'dan geldi.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 18.11.2020 ABONE OL
Galatasaray haberleri: Aslan’a şok üstüne şok! Fatih Terim zor durumda

Arda dışında yine deplasmanında ilk 11'de forma giyen iki as oyuncunun (, Okan) daha testi pozitif çıkınca zor durumda kaldı ve dünkü idmanı iptal etti.

Galatasaray haberleri: Aslan’a şok üstüne şok! Fatih Terim zor durumda

Babel ve Omar ile Kongo'dan kasık sakatlığıyla dönen Luyindama dışında bir kötü haber de Etebo'dan geldi.

Galatasaray haberleri: Aslan’a şok üstüne şok! Fatih Terim zor durumda

Nijeryalı futbolcu, milli takımının maçında sakatlandı.

Galatasaray haberleri: Aslan’a şok üstüne şok! Fatih Terim zor durumda

'a karşı oynayamayacak bu 7 ismin bir sonraki hafta deplasmanına yetişmeleri de şüpheli.

Galatasaray haberleri: Aslan’a şok üstüne şok! Fatih Terim zor durumda

Tedavisi süren Falcao'nun da durumu belirsiz. Terim eksiklerden dolayı Emre Akbaba ve Diagne'yi Kayseri maçında 11'de kullanabilir.

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Galatasaray haberleri: Aslan’a şok üstüne şok! Fatih Terim zor durumda
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