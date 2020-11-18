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Son dakika haberleri... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim regista istediğini daha önce dile getirmişti. Sarı kırmızılı takım bu bölge için 'dan 'i gündemine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.11.2020 01:58 Son Güncelleme: 18.11.2020 10:03 ABONE OL
Galatasaray'da hedef Matheus Fernandes
Galatasaray'da son dönemde birinci gündem seçim… 26 Aralık'ta olağanüstü kongreye gidilecek ve yeni başkanın 'kim olacağı' en çok konuşulan konular arasında... Ancak diğer konular da kulüp profesyonelleri tarafından yürütülmeye devam ediyor. Özellikle ara transferde geri kalmamak için büyük bir titizlikle hareket ediliyor. Galatasaray'ın son olarak devre arasında Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Matheus Fernandes'i istediği ifade edildi.

TAPUSUNU VERECEK
22 yaşındaki Brezilyalı ön libero, sezon başında 7 milyon euro'ya Palmeiras'tan alınmıştı. Ancak kadroya dahi girememesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı ve kendisini geliştirmek için ayrılmak istediği öğrenildi. Bu noktada sarı-kırmızılı ekip devreye girerken Fernandes'in kiralanması için görüşmelerin başladığı bildirildi. Katalan ekibinin, Fernandes'i Galatasaray'a zorluk çıkarmayacağı, hatta bonservisiyle verebileceği belirtiliyor.

Fotomaç'ın haberine göre Botafogo, Real Valladolid, Palmeiras ve Barcelona formaları giyen Matheus Fernandes, bugüne kadar toplamda 90 maçta forma giydi, 3 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

Brezilyalı futbolcu, Barcelona'nın yıldızlarla bezeli kadrosunda bu sezon 3 maçta 167 dakika şans bulabildi. Bu nedenle devre arasında başka bir takıma gitmeyi planlıyor.

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Galatasaray'da hedef Matheus Fernandes
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