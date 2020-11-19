Boş alan bırakmayın

Trabzonspor'da tempo her geçen gün artıyor. Yapılan antrenmanlara, teknik direktör Abdullah Avcı yaptığı uyarılarla damga vuruyor. Avcı özellikle takım savunmasındaki sorunları çözmek için adımlar atıyor. Çalışmaların ağırlıklı olarak savunmadaki eksiklerine yönelik yapıldığı ortaya çıkarken Avcı oyuncularına ise "Pas trafiğini dikkatli kullanacağız. Takım savunmasını tüm oyuncular yapacak. Birbirimize yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.



TOPU İLERİ ŞİŞİRMEYİN

Öğrencilerine sık sık uyarılarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, "Sahadaki boş alanları kapatın. Merkezi de her zaman kapatın. Topları ileri şişirmeyin. En yakınınıza, en sağlam olana oynayın" sözleriyle de kendi felsefesini aşılamaya başladı.



TRANSFER POLİTİKASI TAMAMEN DEĞİŞİYOR

Trabzonspor'da devre arası transfer dönemi öncesinde izlenecek politikayı belirlemek için teknik direktör Abdullah Avcı, futbolcu izleme komitesi ile bir araya gelecek. Yapılması muhtemel transferler ve istediği oyuncu kriterlerini komite ile paylaşacak olan Avcı'nın, transfer politikasını kökten değiştirmeyi düşündüğü öğrenildi. Takımın yaş ortalamasından oldukça memnun olan Avcı'nın yapılması muhtemel transferlerin yaş ortalamasını da yine bu seviyede tutmayı amaçladığı da öğrenildi.



GÖZÜ GENÇLERDE

Avcı'nın bir diğer üzerinde durduğu konu ise takımdaki genç oyuncular. Bu futbolculara da seslenen 57 yaşındaki teknik adam, "Daha hırslı, daha istekli olun. Sizi değerlendireceğimden şüpheniz olmasın" diyerek motive ediyor.