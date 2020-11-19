Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Boş alan bırakmayın

Boş alan bırakmayın

Deneyimli hoca, kolay goller yenilmesinin önüne geçmek için adımlar atarken futbolculara da pas trafiğini düzgün yapmaları için çağrıda bulundu

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 19.11.2020 ABONE OL
Boş alan bırakmayın

Trabzonspor'da tempo her geçen gün artıyor. Yapılan antrenmanlara, teknik direktör Abdullah Avcı yaptığı uyarılarla damga vuruyor. Avcı özellikle takım savunmasındaki sorunları çözmek için adımlar atıyor. Çalışmaların ağırlıklı olarak savunmadaki eksiklerine yönelik yapıldığı ortaya çıkarken Avcı oyuncularına ise "Pas trafiğini dikkatli kullanacağız. Takım savunmasını tüm oyuncular yapacak. Birbirimize yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.

TOPU İLERİ ŞİŞİRMEYİN
Öğrencilerine sık sık uyarılarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, "Sahadaki boş alanları kapatın. Merkezi de her zaman kapatın. Topları ileri şişirmeyin. En yakınınıza, en sağlam olana oynayın" sözleriyle de kendi felsefesini aşılamaya başladı.

TRANSFER POLİTİKASI TAMAMEN DEĞİŞİYOR
Trabzonspor'da devre arası transfer dönemi öncesinde izlenecek politikayı belirlemek için teknik direktör Abdullah Avcı, futbolcu izleme komitesi ile bir araya gelecek. Yapılması muhtemel transferler ve istediği oyuncu kriterlerini komite ile paylaşacak olan Avcı'nın, transfer politikasını kökten değiştirmeyi düşündüğü öğrenildi. Takımın yaş ortalamasından oldukça memnun olan Avcı'nın yapılması muhtemel transferlerin yaş ortalamasını da yine bu seviyede tutmayı amaçladığı da öğrenildi.

GÖZÜ GENÇLERDE
Avcı'nın bir diğer üzerinde durduğu konu ise takımdaki genç oyuncular. Bu futbolculara da seslenen 57 yaşındaki teknik adam, "Daha hırslı, daha istekli olun. Sizi değerlendireceğimden şüpheniz olmasın" diyerek motive ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı saatleri netleşti! Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İçişleri genelgesi...
Son dakika haberi... Okullar tatil mi yoksa uzaktan eğitim mi? İşte yeni kararlar
KORONAVİRÜS YASAKLARI SON DAKİKA: Başkan Erdoğan açıkladı... Koronavirüs tedbirleri ve yasaklar neler? Kafeler, restoranlar, berberler, sokağa çıkma yasağı!
Son dakika haberi: Kahreden detay ortaya çıktı! Ayda'nın annesi, kızına böyle seslenmiş...
SON DAKİKA... Başkan Erdoğan'ın işaret ettiği İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı! Sokağa çıkma kısıtlaması saatleri...
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte 19 Kasım 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
9 ayda 40 kilo verdi! 'Yapmanız gereken şey...'
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı sürpriz bir kararla evleniyor! Magazin gündemine bomba gibi düştü Ezgi Mola hamile!
Son dakika haberleri! 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi günler? Yeni koronavirüs tedbirleri açıklandı! 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri neler?
SON DAKİKA HABERLERİ! Okullar kapandı mı, yüz yüze eğitim olacak mı? Okullar ne zaman açılacak ve ara tatil ne zaman bitecek? MEB'den yeni açıklama...
ARKADAŞINA GÖNDER
Boş alan bırakmayın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA