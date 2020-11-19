Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Başakşehir'de 1 futbolcu koronavirüse yakalandı

Son dakika: 'de 1 futbolcu koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi... 'e maçı öncesinde kötü haber. Turuncu-lacivertli takım, A kamp kadrosunda bulunan 1 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 19.11.2020 21:47 Son Güncelleme: 19.11.2020 22:08 ABONE OL
Son dakika: Başakşehir'de 1 futbolcu koronavirüse yakalandı

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Başakşehir'de 1 futbolcu koronavirüse yakalandı.

Turuncu-lacivertli takımdan yapılan açıklamaya göre, A Milli Takım kampında bulunan 1 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Salgına yakalanan ismin herhangi bir semptom göstermediği ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Öte yandan oyuncunun izolasyon ve tedavi sürecinin başlatıldığı da vurgulandı.

Başakşehir'den yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize bugün yapılan rutin COVID-19 PCR testlerinde A Milli Takım'ımızın son kampında bulunan bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. A Milli Takım kampında girdiği tüm PCR testleri negatif olan oyuncumuz semptomsuz olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır."

EN ÇOK OKUNANLAR

Her gün bilmeden tüketiyoruz ama beyni küçülttüğü ortaya çıktı!
Bilim Kurulu'ndan son dakika kararı! Eğer corona virüs salgını 14 gün içinde gerilemezse bir adım daha atılacak...
Son dakika | Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Yeni koronavirüs tedbirleri genelgesi ile sokağa çıkma yasağı saatleri
Kabızlığa karşı en etkili gıda olduğu ortaya çıktı
Perihan Abla’nın yıldızı Songül Ülkü’den ortalığı karıştıracak iddia! ‘Özcan Deniz bana aşıktı çıplak fotoğraflarımı çekip…’
Bababasının cenazesine katılmayan Burak Deniz'den son dakika açıklaması! Burak Deniz'in sözleri şoke etti "Zaman problemi oldu..."
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte 19 Kasım 2020 Perşembe AFAD ve Kandilli son depremler listesi BURADA
Son dakika haberi: Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Suç orgütü değiller' dediği gün skandal fotoğraf ortaya çıktı!
Son dakika haberi: Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin açıkladı! Corona virüs aşısı ne zaman dağıtılacak?
Kapalıçarşı'dan son dakika canlı ve güncel altın fiyatları hareketliliği: 19 Kasım 2020 Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Başakşehir'de 1 futbolcu koronavirüse yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA