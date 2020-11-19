Son dakika: Başakşehir'de 1 futbolcu koronavirüse yakalandı

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Başakşehir'de 1 futbolcu koronavirüse yakalandı.

Turuncu-lacivertli takımdan yapılan açıklamaya göre, A Milli Takım kampında bulunan 1 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Salgına yakalanan ismin herhangi bir semptom göstermediği ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Öte yandan oyuncunun izolasyon ve tedavi sürecinin başlatıldığı da vurgulandı.

Başakşehir'den yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize bugün yapılan rutin COVID-19 PCR testlerinde A Milli Takım'ımızın son kampında bulunan bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. A Milli Takım kampında girdiği tüm PCR testleri negatif olan oyuncumuz semptomsuz olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır."