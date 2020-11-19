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Son dakika: 'de 1 futbolcu Kovid-19'a yakalandı

Son dakika haberleri... 'in 9. haftasında oynayacağı maçı öncesinde koronavirüsü testleri yaptıran Fenerbahçe'de, 1 oyuncunun testi pozitif çıktı. Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamaya göre vaka sayısı 2'ye yükseldi.

Giriş Tarihi: 19.11.2020 23:19 Son Güncelleme: 19.11.2020 23:43 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'de 1 futbolcu Kovid-19'a yakalandı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda 1 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği maçına yönelik yapılan rutin Kovid-19 testlerinde 1 oyuncunun sonucu pozitif çıkmıştır. Daha önce milli takımında pozitif olan yabancı oyuncumuz ile birlikte sayı 2'ye yükselmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kovid-19'a yakalanan oyuncunun izolasyona alındığı ve karantina sürecinin başladığı aktarıldı.

Sarı-lacivertli ekipte daha önce de Ekvador Milli Takımı'nda yer alan Enner Valencia'nın testi pozitif çıkmıştı.

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Son dakika: Fenerbahçe'de 1 futbolcu Kovid-19'a yakalandı
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