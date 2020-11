Değerimizi bilemedik

A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde hayal kırıklığı yaratırken, C Ligi'nin de yolunu tuttu. EURO 2020'ye de hazırlık olarak görülen Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimiz Macaristan (17.7 milyon Euro), Rusya (141.4 milyon Euro) piyasa değerleri olarak bizden geride yer alırken, grubun en değerli ekibi Sırbistan (211.5 milyon Euro) ve Türkiye (197.4 milyon Euro) son iki sırada yer aldı. C Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimizin piyasa değerlerine baktığımızda ise yaptığımız hatalar daha da net gözler önüne seriliyor. Türkiye, 197.4 milyon Euro'luk milli takım kadro bedeli ile C Ligi ülkelerinin en kıymetlisi. Türkiye'nin ardından 114.7 milyon Euro ile Slovakya ve Yunanistan (77.9 milyon Euro) gelirken, geride kalan takımlar arasında ise büyük fark bulunuyor.



ULUSLAR LİGI'Nİ HİÇ SEVMEDİK

UEFA Uluslar Ligi'nde bu sezon küme düşen Türkiye için lig başından beri beklentilerin uzağında kaldığı bir turnuva oldu. UEFA'nın hazırlık maçlarını daha heyecanlı hale getirip takımlara hedef maçlar olarak göstermek için hazırladığı turnuva ikinci kez yapılırken, Türkiye toplamda sadece 2 kez kazandı. 10 maç için sahaya çıkan Ay-Yıldızlılar; 5 yenilgi, 3 beraberlik alırken, kalesinde gördüğü 15 gole, 10 golle yanıt verebildi.



MACARLAR BAYRAM YAPIYOR

Uluslar Ligi'nde Türkiye'yi yenerek B Grubu'nu lider tamamlayan Macaristan zafer sarhoşu... Ülke basını takımlarının bir üst lige yükselmesini kutlarken, Türkiye'nin çıkışının önüne geçildiği vurgulandı: "Türkleri yendik, Macaristan lider, bu bir futbol mucizesi..."



DÖRTLÜ FİNAL EKİM 2021'DE

A Ligi'ni zirvede tamamlayan İtalya, Belçika, Fransa ve İspanya turnuvanın şampiyonu olmak için 2021 yılının Ekim ayında dörtlü turnuvada karşı karşıya gelecek. A Grubu'nun lideri olarak İtalya'nın ev sahibi olacağı final aşamasının eşleşmeleri 3 Aralık'ta UEFA'nın yapacağı toplantıda belirlenecek. Uluslar Ligi'nin ilk kazananı Portekiz olmuştu.