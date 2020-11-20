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Şota'nın takımı Pakhator Özbekistan'da şampiyon oldu!

spor efsanesi Arveladze'nin takımı Pakhator, 'nde üst üste 2. kez mutlu sona ulaştı. En yakın rakibine 13 puan fark atan Pakhotor, bu sonuçla 13. kez şampiyon oldu ve Özbekistan Ligi'nin en çok şampiyon olan takımı.

Giriş Tarihi: 20.11.2020 19:58 ABONE OL
Şota'nın takımı Pakhator Özbekistan'da şampiyon oldu!

Trabzon spor efsanesi Gürcistanlı Şota Arveladze'nin takımı Pakhator, Özbekistan Ligi'nde üst üste 2. kez mutlu sona ulaştı. sahasında Kokand 1912'yi konuk eden Pakhotor rakibini 2-1 mağlup ederek 59 puana yükseldi. En yakın rakibine 13 puan fark atan Pakhotor, bu sonuçla 13. kez şampiyon oldu ve Özbekistan Ligi'nin en çok şampiyon olan takımı.

"TÜM ÖZBEKLER GURUR DUYMALI"
Şampiyonluk sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Arveladze, ''Üst üste ikinci kez Özbekistan Şampiyonuyuz! Her zaman yanımda oldukları için bu ekibe de teşekkür ederim. Yeteneklerimize inandığınız için desteğiniz için teşekkür ederiz. Bence sadece Pakhtakor'un destekçileri değil, tüm Özbekler ekibimizle gurur duymalı. Pakhtakor şampiyonadaki en eksiksiz takım oldu. Ekibimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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Şota'nın takımı Pakhator Özbekistan'da şampiyon oldu!
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