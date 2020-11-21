Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Burak Yılmaz Covid-19'a yakalandı mı? Hocası açıkladı

Covid-19'a yakalandı mı? Hocası açıkladı

A 'ın aday kadrosundan çıkarılan hastalandığı için çıkarılan 'ın koronavirüse yakalandığı iddia edilmişti. Lille'in deneyimli hocası Galtier, milli yıldızla ilgili, "Burak Yılmaz Covid-19 değil. 'tayken zaten bu rahatsızlığı geçirmiş" dedi.

Giriş Tarihi: 21.11.2020 11:48 ABONE OL
Burak Yılmaz Covid-19'a yakalandı mı? Hocası açıkladı

Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli golcü Burak Yılmaz, Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi ve hazırlık maçlarında (Hırvatistan, Rusya, Macaristan) forma giyememişti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Burak'ın rahatsızlığına ilişkin yaptığı konuşmasında, "Burak Yılmaz gelmeden 1 gün önce gece hastalandı. Hastaneye gitti. Halsiz ve 2 gündür etkilendi. Oynama şansı olmadığı için kadroya almadık." demişti.

GALTIER DE KONUŞTU
Lille Teknik Direktörü Galtier de, basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtlarken, Burak Yılmaz hakkında konuştu.

Galtier, Burak Yılmaz'ın Kovid-19'a yakalanmadığını aktarırken Beşiktaş'ta da bu rahatsızlığı geçirdiğini itiraf etti ve "Burak hastaydı. Tedavi için hastaneye gitmesi gereken bir durum söz konusu oldu. Ama o Covid-19 değil. Beşiktaş'tayken zaten bu rahatsızlığı geçirmiş. Burak, Türkiye'nin Uluslar Ligi maçında oynamadı. Eğer hasta olmasaydı 2. Uluslar Ligi maçında oynayabilirdi ancak olmadı." dedi. (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Sosyal medyanın diline düştü!
DİKKAT! Her gün bilmeden tüketiyoruz ama beyni küçülttüğü ortaya çıktı!
SON DAKİKA | Prof. Ahmet Ercan beklenen Marmara depremi için uyarmıştı! 90 bina ve 7 okul için yıkım kararı alındı
Kabızlık çekenler DİKKAT! Kabızlığa karşı en etkili gıda olduğu ortaya çıktı
Son dakika haberi: Bilim Kurulu'ndan koronavirüs tedbirleri ile ilgili flaş karar! 14 gün içerisinde salgın gerilemezse...
SON DAKİKA | Dikkat! Meteoroloji uyardı: Kar yağışı geliyor
Perihan Abla’nın yıldızı Songül Ülkü’den sosyal medyayı karıştıran iddia: ‘Özcan Deniz bana aşıktı çıplak fotoğraflarımı çekip…’
Son dakika haberler: İstanbul kıpkırmızı! İstanbul COVİD 19 haritasında dikkat çeken detay
Doya Doya Moda kim elendi? 20 Kasım 2020 Haftanın puan durumu ile Doya Doya Moda birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?
SON DAKİKA: Milyonlarca emekli maaşına zam müjdesi geldi! 2021 Ocak ayı SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Burak Yılmaz Covid-19'a yakalandı mı? Hocası açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA