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'de 9. haftanın açılış maçında , Stadı'nda Demir Grup 'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem yönetiyor. Fatih Karagümrük - Sivasspor maçının sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 21.11.2020 13:28 Son Güncelleme: 21.11.2020 13:32 ABONE OL
Fatih Karagümrük - Sivasspor | CANLI

Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.

Fatih Karagümrük - Sivasspor maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de Fatih Karagümrük, ilk 8 hafta sonunda 12 puanla 5. sırada yer alıyor. Sivasspor ise 8 puanla 15. basamakta bulunuyor.

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Fatih, Koray, Balkovec, Sabo, Biglia, Jimmy, Aatif, Ndao, Sobiech.

Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Uğur, Robin Yalçın, Claudemir, Cofie, Yasin, Gradel, Kone.

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Fatih Karagümrük - Sivasspor | CANLI
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