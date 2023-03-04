Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fatih Karagümrük - Sivasspor (CANLI)
Giriş Tarihi: 4.3.2023 13:33

Fatih Karagümrük - Sivasspor (CANLI)

Fatih Karagümrük - Sivasspor CANLI

Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük evinde Sivasspor ile karşılaşıyor. İki takım da kazanarak haftayı moralli kapatmak amacında... Fatih Karagümrük - Sivasspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük evinde Sivasspor ile karşılaşıyor. İki takım da kazanarak haftayı moralli kapatmak amacında... Fatih Karagümrük - Sivasspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

FATİH KARAGÜMRÜK 0 - 0 SİVASSPOR (İlk yarı oynanıyor)

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Ricci, Ozdoev, Colley, Bertolacci, Borini, Diagne
Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Appindangoye, Uğur, Cofie, Charisis, Hakan Arslan, Saiz, Gradel, Caicedo

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan Akşener'e ret: Kılıçdaroğlu'nu seçtiler
'Masayı dağıtırsan belgeleri açıklarım' diyen Yaşar Okuyan sabah.com.tr'ye konuştu: Hazır ol Meral Hanım seninle milletin önünde hesaplaşacağım
Altılı Koalisyon'un halini gören FOX TV spikeri Selçuk Tepeli: Güldürdüler kendilerine
Akşener, 6’lı koalisyonu dağıttı! İYİ Parti’den istifalar başladı
Son dakika: 6’lı Koalisyon nasıl dağıldı? İşte saat saat masanın yıkılışı…
Karamollaoğlu'ndan Akşener'siz devam mesajı: 5 lider yarın toplanıyor
Son dakika: Cihan Paçacı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine geri döndü
Son dakika | Başkan Erdoğan: 6 Şubat depremleri milat olacak
6'lı koalisyonu dağıtan Meral Akşener'e CHP'li yandaşlardan tepkiler art arda geldi: Tarih olacaksınız uğurlar ola
Akşener bombası ve Kılıçdaroğlu
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Karagümrük - Sivasspor (CANLI)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA