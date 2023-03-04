Fatih Karagümrük - Sivasspor (CANLI)

Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük evinde Sivasspor ile karşılaşıyor. İki takım da kazanarak haftayı moralli kapatmak amacında... Fatih Karagümrük - Sivasspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

FATİH KARAGÜMRÜK 0 - 0 SİVASSPOR (İlk yarı oynanıyor)

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İLK 11'LER



Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Ricci, Ozdoev, Colley, Bertolacci, Borini, Diagne

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Appindangoye, Uğur, Cofie, Charisis, Hakan Arslan, Saiz, Gradel, Caicedo