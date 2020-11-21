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'den hamlesi!

Kadrosunda Çağlar Söyüncü ve olan Ada kulübünün devre arasında da yönetimi ile masaya oturması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 21.11.2020 02:06 ABONE OL
Leicester City'den Ozan Tufan hamlesi!

Son iki sezonda Fenerbahçe forması altında müthiş bir çıkış yakalayan Ozan Tufan, birçok Avrupa kulübünün transfer hedefi olmuş durumda… Yıldız futbolcuyu hem Milli Takım'da hem de Fenerbahçe'de uzun süredir takip eden Leicester City'nin önceki gün ilk resmi adımı attığı öğrenildi.

ÖNCE MENAJER ARDINDAN KULÜP
Takvim'in haberine göre İngiliz kulübünün yetkililerinin Ozan'ın menajeri Utku Cenikli ile temasa geçerek, milli futbolcuyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Leicester'ın bununla da yetinmeyeceği belirlendi.

ÇOK ISRARCI DAVRANACAKLAR
Alınan bilgilere göre Leicester City devre arasında Fenerbahçe kulübü ile de temasa geçecek. İngilizler'in bu transferi bitirmek için oldukça ısrarcı oldukları da ifade ediliyor.

OZAN DA PREMİER LİG'İ İSTİYOR
Kadrosunda Çağlar ve Cengiz olan Ada kulübünün Ozan Tufan'ı da alarak takımdaki Türk sayısını 3'e çıkarmak istediği öğrenildi. Milli futbolcumuz da Premier Lig'e gitmeyi hedefliyor.

2 YILDA DİPTEN ZİRVEYE ÇIKTI
Bir dönem Alanyaspor'a kiralanan ve kariyeri bitme noktasına gelen Ozan Tufan müthiş bir çıkış yakaladı ve adeta küllerinden doğdu. Milli Takım ve Fenerbahçe'nin değişilmez ismi olan Ozan şimdi de Avrupa kulüplerinin gündeminde.

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Leicester City'den Ozan Tufan hamlesi!
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