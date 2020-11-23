Az ekmek çok köfte

Beşiktaş'a 2013 yazında PSV'den bedelsiz olarak gelen Atiba Hutchinson, 8. sezonuna girdiği siyah-beyazlılarda harikalar yaratmaya devam ediyor. 3-2 kazanılan Başakşehir maçında 1 gol, 1 asistlik performansının yanı sıra gençlere taş çıkaran, hırsıyla şov yapan 37'lik futbolcu,Bu sezon 500 bin Euro'ya oynayan yıldız futbolcu, bundan önceki yıllarda Beşiktaş'tan 7 sezonda sadece 7 milyon 750 bin Euro kazandı. Tecrübeli yıldız bu sezonki maaşıyla ise takımın en az kazanan yabancısı konumunda.Beşiktaş'ta Cyle Larin'in yükselen performansına en çok Atiba sevindi. 2017- 18'in devre arasında Beşiktaş'ın forvet aradığı dönemde yönetime vatandaşı olan Larin'i tavsiye eden Atiba, ABD MLS Ligi'nden siyahbeyazlılara gelişinde pay sahibi olmuştu. Son haftaları boş geçmeyen Kanadalı forvetin çıkışı da böylelikle 37'lik yıldızın yüzünü güldürdü.Her transfer döneminde en son sözleşme imzalayan oyuncu oldu... Hem şimdiki hem de önceki yönetim son ana kadar Atiba'yı bekletti; "Sözleşme yenilesek mi yenilemesek mi" diye... Hiç ağzını açmadı, isyan etmedi... Herhangi bir demecini okudunuz mu? Hayır...37 yaşındaki bir oyuncu çoğu maç sonrası sayfaların manşetlerini süslüyorsa her futbolseverin Atiba için önünü iliklemesi lazım. Çalışkan, kendine bakıyor, arkadaşlarına saygılı... Biliyor musunuzAntrenman bittikten sonra kendi başına çalışmaya devam ediyor... Bir kere daha tekrarlayalım, bu adam 37 yaşında. Bunu Beşiktaş'ta yapan başka bir oyuncu var mı? Bırakın Beşiktaş'ı başka takımlarda bile bulamazsınız. Bir sene daha oynar mı bilinmez, o nedenle ben derim kiÇünkü Kanada Futbol Federasyonu aportta bekliyor.Hele de ülkemizin yabancı çöplüğüne döndüğü dönemde Atiba gibi gerçek profesyoneller bütün kulüp yöneticilerine örnek olsun.Atiba: 500 bin EuroVida: 3.4 milyon EuroLjajic: 2.2 milyon EuroLarin: 1.6 milyon EuroN'Koudou: 1.6 milyon EuroLens: 1.95 milyon EuroBoyd: 1.2 milyon EuroDouglas: 800 bin EuroMirin: 1.275 milyon EuroMensah: 1.3 milyon EuroWelinton: 800 bin EuroN'Sakala: 500 bin EuroJosef: 1.3 milyon EuroMontero: 775 bin EuroAboubakar: 1.5 milyon EuroRosier: 800 bin EuroGhezzal: 1 milyon EuroHasic: 225 bin Euro + imza parası bu sezon 500 bin Euro*Hasic 4.5 yıllık anlaşma karşılığında imza parası ve maaş olarak toplam 2 milyon 475 bin Euro kazanacak.2013-14: 1 milyon Euro2014-15: 1 milyon Euro2015-16: 1 milyon Euro2016-17: 1.5 milyon Euro2017-18: 1.5 milyonEuro 2018-19: 875 bin Euro2019-20: 875 bin Euro2020-21: 500 bin Euro