Balotelli'ye Brezilya'dan talip çıktı

Kariyerinde son olarak Brescia forması giyen Balotelli, bir süredir kendisine kulüp arıyor.

Sezon başında Beşiktaş'a transferi gerçekleşmeyen, 30 yaşındaki forvetin yeni adresi Brezilya olabilir. Vasco da Gama'da yönetimde görev yapan Leven Siano, Balotelli'yi takıma kazandırmak istiyor.

"TRANSFERİ BİTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Siano açıklamasında, "Balotelli, kulübümüz Vasco'nun ırkçılıkla mücadelesi için çok uygun bir oyuncu. Aramızda iyi bir sinerji var ancak önümüzdeki 30 günde ülkeye yabancı gelişini kısıtlayan bir düzenleme devreye girdi. Şimdilik bu sürede bekleyip, sonra transferi bitirmeye çalışacağız." dedi.

Balotelli son olarak Brescia formasını terletti. 1 Temmuz 2020'den beri kulüpsüz olan Balotelli, uzun süredir arayışını sürdürüyor. (Fotomaç)