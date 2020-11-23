Fatih Terim'den uzatma tepkisi!

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim, "Bir defa mücadelesi için Kayserispor'u tebrik ediyorum. Hem 11'e 11, hem 11'e 10. Aldıkları puanı tebrik ediyorum. 1 isabetli şutları var, o da gol. 25 şut, 30 orta fark etmiyor. Golü atman gerekiyor. 1-1 bitirdik. Bizim için hakikaten kayıp puan. Özellikle, ilk yarı farklı skorla garantiye alıp içeri girmeliydik. Maalesef, yakın mesafelerden goller atamadık. Futbol çok iyi ama iyi oynayan kimse amorti vermiyor" dedi.

Verilen uzatma dakikalarına tepki gösteren Fatih Terim, "Bugün 5 dakika uzatma verdiler, kaldım sahada, gitmedim. Biz oynamak istiyoruz. Hakem muhteşem, harika, tebrikler. Kardeşim 10 oyuncu değişti ya. Herkes yatıyor. 5 dakika mıdır? Bu kadar kolay mı 8, 9, 10 dakika vermemek?" ifadelerini kullandı. Fatih Terim sözlerini "Korku dağları bekler" diyerek sonlandırdı.