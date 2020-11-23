İşte Galatasaray'ın Kayserispor maçı 11'i!

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.
Sarı-kırmızılılarda milli arada 4 futbolcu sakatlanırken, 5 oyuncu da korona virüse yakalandı. Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Peter Etebo ve Radamel Falcao sakatlık yaşadı. Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Belhanda ve Okan Kocuk'un ise corona virüsü testi pozitif çıktı.
TAYLAN VE BELHANDA SINIRDA
Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Younes Belhanda, Kayserispor maçı öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Belhanda bugün yok. Taylan sarı kart görmesi halinde deplasmandaki Çaykur Rizespor maçında görev alamayacak.
EVİNDE 5 PUAN KAYBETTİ
Galatasaray ligde bu sezon iç sahada 4 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Aslan 5 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 3 gole engel olamadı.
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: FATİH ÖZTÜRK, LINNES, DONK, MARCAO, SARACCHI, TAYLAN, EMRE AKBABA, EMRE KILINÇ, ÖMER BAYRAM, FEGHOULI, DIAGNE.
KAYSERİSPOR: LUNG, LOPES, SAPUNARU, KOLOVETSIOS, BEHICH, CAMPANHARO, ACKAH, LENNON, FERNANDES, HASAN, ALIBEC.