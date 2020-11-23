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İşte 'ın maçı 11'i!

'in 9. haftasında , ile karşılaşacak. Süper Lig'de çıktığı son 3 maçı kazanan sarı-kırmızılılar, Kayserispor'u da yenip seriyi sürdürmeyi amaçlıyor. Ancak zorlu karşılaşma öncesi Aslan'ın çok sayıda eksiği var. İşte Galatasaray-Kayserispor maçı öncesi yaşanan gelişmeler ve muhtemel 11'ler...

Giriş Tarihi: 23.11.2020 08:00 Son Güncelleme: 23.11.2020 08:01 ABONE OL
İşte Galatasaray'ın Kayserispor maçı 11'i!

'in 9. haftasında , kendi sahasında Hes Kablo 'u konuk edecek. Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.

İşte Galatasaray'ın Kayserispor maçı 11'i!

Sarı-kırmızılılarda milli arada 4 futbolcu sakatlanırken, 5 oyuncu da korona virüse yakalandı. Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Peter Etebo ve sakatlık yaşadı. , , Omar Elabdellaoui, ve Okan Kocuk'un ise corona virüsü testi pozitif çıktı.

İşte Galatasaray'ın Kayserispor maçı 11'i!

TAYLAN VE BELHANDA SINIRDA
'da Taylan Antalyalı ve Younes , maçı öncesinde sınırında bulunuyor. Belhanda bugün yok. Taylan sarı kart görmesi halinde deplasmandaki maçında görev alamayacak.

İşte Galatasaray'ın Kayserispor maçı 11'i!

EVİNDE 5 PUAN KAYBETTİ
ligde bu sezon iç sahada 4 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Aslan 5 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 3 gole engel olamadı.

İşte Galatasaray'ın Kayserispor maçı 11'i!

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: FATİH ÖZTÜRK, LINNES, DONK, MARCAO, SARACCHI, TAYLAN, EMRE AKBABA, EMRE KILINÇ, , FEGHOULI, DIAGNE.

İşte Galatasaray'ın Kayserispor maçı 11'i!

KAYSERİSPOR: LUNG, LOPES, SAPUNARU, KOLOVETSIOS, BEHICH, CAMPANHARO, ACKAH, LENNON, FERNANDES, HASAN, ALIBEC.

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İşte Galatasaray'ın Kayserispor maçı 11'i!
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