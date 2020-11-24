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'u farklı yendi

Kupası 4. Tur maçında sahasında 'u konuk etti. Erol Bulut yönetiminde ligde çizdiği başarılı grafikle dikkat çeken sarı-lacivertliler, kupada da rahat bir galibiyet elde etti. Kanarya, rakibini Thiam (2), Pelkas ve Ademi'nin golleriyle 4-0 yendi ve bir üst tura yükseldi.

Giriş Tarihi: 24.11.2020 19:47 Son Güncelleme: 24.11.2020 23:35 ABONE OL
Fenerbahçe Sivas Belediyespor'u farklı yendi

Ziraat Türkiye Kupası'nın heyecanı A Spor'da yaşanmaya devam ediyor.

Türkiye Kupası'nı son olarak 2012- 2013 sezonunda kazanan Fenerbahçe, şampiyonluk hedefiyle yeni bir maceraya Sivas Belediyespor karşısında çıktı.

Ligde son oynadığı Gençlerbirliği mücadelesini 5-1 kazanan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de konuk ettiği Sivas temsilcisini de farklı bir skorla geçti.

Fenerbahçe, sahadan 4-0'lık skorla ayrılırken goller Thiam (2), Pelkas ve Ademi'den geldi. Bu sonucun ardından Kanarya 5. tura çıkarken, Sivas Belediyespor ise turnuvaya veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR...

41. dakikada sağ taraftan Ferdi'nin ortasında arka direkte Mame Thiam'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

55. dakikada Uğur Kaan'ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Gustavo'nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

59. dakikada Mert Hakan'ın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Pelkas'ın plase vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Necati oyun alanına çeldi.

63. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Ferdi yerden içeri çevirdi. Ön direkte Pelkas'ın yaptığı şık vuruşla top filelere gitti. 2-0

68. dakikada Mert Hakan'ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Mame Thiam'ın plase şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

73. dakikada Mert Hakan'ın pasıyla penaltı noktası yakınında topun sahibi olan Ademi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0

GOL | Fenerbahçe 1-0 Sivas Belediyespor GOL | Fenerbahçe 2-0 Sivas Belediyespor GOL | Fenerbahçe 3-0 Sivas Belediyespor GOL | Fenerbahçe 4-0 Sivas Belediyespor

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Fenerbahçe Sivas Belediyespor'u farklı yendi
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