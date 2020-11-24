Fenerbahçe - Sivas Bld. maçında 11'ler belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nın heyecanı A Spor'da yaşanmaya devam ediyor.
Türkiye Kupası'nı son olarak 2012- 2013 sezonunda kazanan Fenerbahçe, şampiyonluk hedefiyle yeni bir maceraya yelken açıyor.
Süper Lig'de zirveyi kovalayan ve sezonu çifte kupayla kapatmak isteyen sarı-lacivertlilerin yolculuğu 4. turdan başlıyor. Kanarya'nın rakibi ise 3. turda Vanspor'u eleyen 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor.
FENERBAHÇE - SİVAS BELEDİYESPOR MAÇININ 11'LERİ
FENERBAHÇE: Altay, Caner Erkin, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Uğur Kaan, Ozan Tufan, Mert Hakan, Thiam, Ferdi, Ömer Faruk, Samatta
SİVAS BLD: Necati, Şeyhmus, Muhsin, Mustafa, Uğur, Ozan Kılıçoğlu, Furkan, Mehmet, Cumhur, Şevki
FENERBAHÇE - SİVAS BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Saat 21.00'de başlayacak olan müsabaka A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşmada Sarper Barış Saka düdük çalacak.