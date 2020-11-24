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- . maçında 11'ler belli oldu!

Kupası 4. Tur maçında sahasında 'u konuk edecek. Erol Bulut yönetiminde ligde çizdiği başarılı grafikle dikkat çeken sarı-lacivertliler, kupada da mutlu sona ulaşmanın planlarını yapıyor. Fenerbahçe - Belediyespor karşılaşması A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Müsabakayı haberimizden takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 24.11.2020 19:47 Son Güncelleme: 24.11.2020 20:16 ABONE OL
Fenerbahçe - Sivas Bld. maçında 11'ler belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nın heyecanı A Spor'da yaşanmaya devam ediyor.

Türkiye Kupası'nı son olarak 2012- 2013 sezonunda kazanan Fenerbahçe, şampiyonluk hedefiyle yeni bir maceraya yelken açıyor.

Süper Lig'de zirveyi kovalayan ve sezonu çifte kupayla kapatmak isteyen sarı-lacivertlilerin yolculuğu 4. turdan başlıyor. Kanarya'nın rakibi ise 3. turda Vanspor'u eleyen 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor.

FENERBAHÇE - SİVAS BELEDİYESPOR MAÇININ 11'LERİ
FENERBAHÇE: Altay, Caner Erkin, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Uğur Kaan, Ozan Tufan, Mert Hakan, Thiam, Ferdi, Ömer Faruk, Samatta
SİVAS BLD: Necati, Şeyhmus, Muhsin, Mustafa, Uğur, Ozan Kılıçoğlu, Furkan, Mehmet, Cumhur, Şevki

FENERBAHÇE - SİVAS BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Saat 21.00'de başlayacak olan müsabaka A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşmada Sarper Barış Saka düdük çalacak.

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Fenerbahçe - Sivas Bld. maçında 11'ler belli oldu!
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