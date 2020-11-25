Denizlispor'da Robert Prosinecki ile yollar ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Yeşil-siyahlılar, üst üste alınan kötü sonuçların ardından faturayı teknik direktör Robert Prosinecki'ye kesti. Ege ekibi, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Hırvat teknik adamla yollarını ayırdığını duyurdu.

Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz ve Robert Prosinecki arasında bugün yapılan toplantı neticesinde, kendisi ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Değerli teknik direktör Robert Prosinecki'ye ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

Sezon başında göreve getirilen ve Denizlispor'un başında 8 karşılaşmaya çıkan Hırvat teknik adam, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Hıncal Uluç'tan Şenol Güneş'e sert sözler!