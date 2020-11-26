Alex de Souza'dan teknik direktörlük açıklaması: Harika potansiyel var

2015 yılında Brezilya'nın Coritiba takımında futbolu bırakan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza futbola hoca olarak dönüyor.

43 yaşındaki efsane, Brezilya'da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşamaya hazırlanıyor.

Alex de Souza'nın bir süredir Coritiba'nın teknik direktörlük koltuğuna oturacağı iddia ediliyordu.

Alex'ten konuyla ilgili açıklama geldi.

"HARİKA POTANSİYEL VAR"

Brezilyalı efsane açıklamasında; "Bir futbolcu olarak, her zaman teknik direktörlüğe eğilimim var. 30 yıldır bu işin içindeyim. Neler yapmam gerekebileceğini biliyorum. Coritiba'nın benim gibi bu işte genç yaşta olanlar için harika bir potansiyeli var." dedi.