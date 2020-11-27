Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu kura çekimi töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. Son şampiyon Trabzonspor, Adana Demirspor ile eşleşti.
Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 5. Eleme Turu'nda, 4. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 26 takım ile geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Avrupa Kupaları'na katılım hakkı kazanan Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray takımları olmak üzere toplam 32 takım yer aldı.
İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR EŞLEŞMELERİ
SİVASSPOR - GİRESUNSPOR
KASIMPAŞA - MUĞLASPOR
YENİ MALATYASPOR - HEKİMOĞLU TRABZON
BB ERZURUMSPOR - ESENLER EROKSPOR
ANTALYASPOR - BOLUSPOR
KONYASPOR - ALTINORDU
TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR
Ç. RİZESPOR - ESKİŞEHİRSPOR
BEŞİKTAŞ - TARSUS İDMAN YURDU
GALATASARAY - DARICA G.BİRLİĞİ
ALANYASPOR - ADANASPOR
GÖZTEPE - BURSASPOR
FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR
GENÇLERBİRLİĞİ - TUZLASPOR
GAZİANTEP FK - KOCAELİSPOR
BAŞAKŞEHİR - TURGUTLUSPOR