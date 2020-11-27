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'nda eşleşmeler belli oldu!

5. Tur eşleşmeleri belli oldu. 5. turda , Esenler Erokspor ile Tarsus İdmanyurdu ile, Darıca Gençlerbirliği ile Fenerbahçe ise Karacabey Belediyespor ile eşleşti.

Giriş Tarihi: 27.11.2020 14:28 Son Güncelleme: 27.11.2020 15:19 ABONE OL
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu kura çekimi töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı. Son şampiyon Trabzonspor, Adana Demirspor ile eşleşti.

Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak 5. Eleme Turu'nda, 4. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 26 takım ile geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile Avrupa Kupaları'na katılım hakkı kazanan Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray takımları olmak üzere toplam 32 takım yer aldı.

İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR EŞLEŞMELERİ

SİVASSPOR - GİRESUNSPOR

KASIMPAŞA - MUĞLASPOR

YENİ MALATYASPOR - HEKİMOĞLU TRABZON

BB ERZURUMSPOR - ESENLER EROKSPOR

ANTALYASPOR - BOLUSPOR

KONYASPOR - ALTINORDU

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR

Ç. RİZESPOR - ESKİŞEHİRSPOR

BEŞİKTAŞ - TARSUS İDMAN YURDU

GALATASARAY - DARICA G.BİRLİĞİ

ALANYASPOR - ADANASPOR

GÖZTEPE - BURSASPOR

FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR

GENÇLERBİRLİĞİ - TUZLASPOR

GAZİANTEP FK - KOCAELİSPOR

BAŞAKŞEHİR - TURGUTLUSPOR

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Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!
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