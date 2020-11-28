Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'a Adem Ljajic'ten kötü haber!

Süper Lig 10. haftasında Pazar akşamı derbi maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'a Adem Ljajic'ten kötü haber geldi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sırp futbolcu sakatlığı nedeniyle derbi kadrosundan çıkarıldı.
İşte kulüpten yapılan açıklama;
"Futbol Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic, Fenerbahçe maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Adem Ljajic'in tedavisine, gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından sağlık ekibimiz tarafından başlanacaktır."
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde 6 eksik var (Vida, Ljajic, Dorukhan, Gökhan, Hasic, Ersin)
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şöyle: