Hıncal Uluç'tan flaş derbi yorumu: Fener şakşakçısı medya...

Bravo Tatlı!..

Zorlu toplantısından sonra, federasyonu, kurulları ile Ali Koç'a teslim olan futbolumuzda, yeni Merkez Hakem Komitesi Başkanı Serdar Tatlı bir devrim yaptı ve bu haftaki Fenerbahçe Derbisi'ne Tugay Kaan Numanoğlu adlı, kimsenin tanımadığı bir genç hakemi atadı.