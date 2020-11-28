Hıncal Uluç'tan flaş derbi yorumu: Fener şakşakçısı medya...

Bravo Tatlı!..
Zorlu toplantısından sonra, federasyonu, kurulları ile Ali Koç'a teslim olan futbolumuzda, yeni Merkez Hakem Komitesi Başkanı Serdar Tatlı bir devrim yaptı ve bu haftaki Fenerbahçe Derbisi'ne Tugay Kaan Numanoğlu adlı, kimsenin tanımadığı bir genç hakemi atadı.
Fener şakşakçısı medya ayağa kalktı tabii. Onların istediği mesela FIFA'da "Dalya" diyen, dışarıda mükemmel ama içerde eyyamcı Cüneyt'in atanması ve Fener'in kazanması, hiç değilse kaybetmemesinin sağlama alınmasıydı tabii..
Serdar Tatlı "Hata yapılacaksa eyyamdan yapılmasın. Hatayı Cüneyt gibi kaşarlanmış eskiler değil, Tugay Kaan gibi gençler yapsın" dedi.
Kovulmayı göze aldı ve bu "Devrim"i gerçekleştirdi.
Kutlarım Tatlı.. Alnından öperim..
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