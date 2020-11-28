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'tan flaş derbi yorumu: Fener şakşakçısı medya...

'in 10. haftasında sahasında 'ı konuk edecek. Sabah Gazetesi'nin duayen yazarı , bu dev maç öncesi hakem atamasını değerlendirdi. Uluç, flaş ifadeler kullandı. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 28.11.2020 07:58 Son Güncelleme: 28.11.2020 08:04 ABONE OL
Hıncal Uluç'tan flaş derbi yorumu: Fener şakşakçısı medya...

Bravo Tatlı!..

Zorlu toplantısından sonra, federasyonu, kurulları ile 'a teslim olan futbolumuzda, yeni Merkez Hakem Komitesi Başkanı bir devrim yaptı ve bu haftaki Derbisi'ne Numanoğlu adlı, kimsenin tanımadığı bir genç hakemi atadı.

Hıncal Uluç'tan flaş derbi yorumu: Fener şakşakçısı medya...

Fener şakşakçısı medya ayağa kalktı tabii. Onların istediği mesela 'da "Dalya" diyen, dışarıda mükemmel ama içerde eyyamcı Cüneyt'in atanması ve Fener'in kazanması, hiç değilse kaybetmemesinin sağlama alınmasıydı tabii..

Hıncal Uluç'tan flaş derbi yorumu: Fener şakşakçısı medya...

"Hata yapılacaksa eyyamdan yapılmasın. Cüneyt gibi kaşarlanmış eskiler değil, gibi gençler yapsın" dedi.

Hıncal Uluç'tan flaş derbi yorumu: Fener şakşakçısı medya...

Kovulmayı göze aldı ve bu "Devrim"i gerçekleştirdi.
Kutlarım Tatlı.. Alnından öperim..

Hıncal Uluç'tan flaş derbi yorumu: Fener şakşakçısı medya...

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Hıncal Uluç'tan flaş derbi yorumu: Fener şakşakçısı medya...
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