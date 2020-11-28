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"Maradona yalnızdı, bu kabul edilemez"

60 yaşında hayatını kaybeden 'nın arkadaşı ve aynı zamanda avukatı olan , ''Diego, tek başına öldü ve hayatını nasıl kaybettiği hala net değil. Tıbbi yardımlar konusundaki gecikmeler tespit edilecektir ama o akşam kimsenin onun yanında olmaması kabul edilemez, saçmalık!" dedi.

Giriş Tarihi: 28.11.2020 19:21 Son Güncelleme: 28.11.2020 19:27 ABONE OL
Maradona yalnızdı, bu kabul edilemez

Dünya futbol tarihinin en büyük efsanelerinden Diego Armando Maradona, geçirdiği kalp krizinin ardından 60 yaşında hayatını kaybetti.

Maradona'nın avukatı Angelo Pisani, Arjantinli efsaneyle ilgili Daily Mail'a konuştu. Hayatını kaybetmeden kısa süre önce beyin ameliyatı geçiren Maradona'nın tek başına kaldığını söyleyen Pisani, ''Arjantin medyasından öğrendiğimiz kadarıyla tek başına hayatını kaybetti. Cerrahi bir operasyondan sonra ailesinin varlığı ve şefkati olmadan uyuması inanılmaz. O akşam kimsenin onun yanında olmaması normal değil. Bunun saçma olduğunu düşünüyorum. Birkaç gün önce hassas bir beyin ameliyatı geçirdi. Sevgiye ihtiyacı vardı.'' diye konuştu.

"YALNIZ BAŞINA ÖLMESİ KABUL EDİLEMEZ, SAÇMALIK"

Pisani, ''Diego, tek başına öldü ve hayatını nasıl kaybettiği hala net değil. Tıbbi yardımlar konusundaki gecikmeler tespit edilecektir ama o akşam kimsenin onun yanında olmaması kabul edilemez, saçmalık! Napoli'de tedavi olmayı tercih etseydi yalnız olmayacaktı. Orada gerçek arkadaşları vardı, evinin dışında taraftarların nöbetine ve duasına sahip olacaktı. Kendisine yakın herkes orada olacaktı.'' ifadelerini kullandı.

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"Maradona yalnızdı, bu kabul edilemez"
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