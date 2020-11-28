Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde şifre Perotti

- derbisinde şifre Perotti

'in 10. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Ezeli rakibini yenmenin hesaplarını yapan , Perotti'ye güveniyor. Bireysel yeteneklerine güvendiği Arjantinli oyuncu ile rakibinin sağ tarafından tehlike yaratma hesapları yapan 45 yaşındaki çalıştırıcı, arkadan gelecek ’in de ataklara destek vermesini istiyor.

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 28.11.2020 ABONE OL
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde şifre Perotti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, derbi planını rakibin sağ tarafı üzerine kurdu. Bu bölgede Rosier ile Ghezzal'in karşısında oynayacak olan Caner ve Perotti ile özel görüşme yapan Bulut, her iki oyuncudan da rakibin üzerine gitmelerini istedi. İkili oyunlarla Rosier'i zor durumda bırakmayı hedefleyen Bulut, Perotti'nin bireysel yeteneklerinden faydalanmak istiyor.

PELKAS'A ÖZEL TALİMAT
Baskı Perotti'nin üzerine yoğunlaşırsa, arkadan gelecek Caner desteği ile hücum varyasyonları çeşitlendirilecek. Fenerbahçe sağ kanatta ise Pelkas'ı kullanacak. Yunan futbolcuya orta alana gelerek o bölgeyi kalabalıklaştırması yönünde talimat verildi. Pelkas, Sosa ile ikili oyunlarla rakip ceza sahasında fırsat arayacak. Sosa ileri çıktığında onun boşluğunu Ozan Tufan dolduracak.

YEDEK SİLAH MERT HAKAN
Fenerbahçe'nin kulübeden ilk hamlesi Mert Hakan Yandaş olacak. Gençlerbirliği maçında attığı golle moral bulan Mert Hakan, ön alandaki futbolcuların durumuna göre oyuna dahil olacak. Oyun sıkışırsa, uzaktan şut tehdidi olarak Erol Bulut tarafından kullanılacak.

'DERBİYE HAZIRIM'
Fenerbahçe formasıyla çıktığı 3 maçta 3 gol atan Diego Perotti, yaşadığı bağırsak sorunu nedeniyle hafta içinde serum tedavisi gördü. İki gündür takımla çalışan Arjantinli sol kanat oyuncusunun iyileştiği ve hocasına derbiye hazır olduğunu söylediği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Altın fiyatları kritik seviyenin altına sarktı! Altında ibre terse döndü: İşte 5 uzmandan çarpıcı altın yorumu...
Sokağa çıkma yasağı son dakika haberi: 28-29 Kasım 2020 Yarın hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlayacak?
SON DAKİKA Deprem uzmanı 'Fay hatları hareketli diyerek uyardı: Her an 7 üzerinde bir deprem olabilir!
MasterChef Uğur’dan son dakika haberleri: MasterChef Uğur’a FLAŞ ikinci darbe! Acun Ilıcalı, diskalifiye etmişti!
Estetik skandalı! Son dakika haberi: Kalça ameliyatı sonrası genç kızın hayatı kabusa döndü
SON DAKİKA: Koronavirüse karşı kekikten sonra ikinci mucize: O da Türkiye'de yetişiyor
Son dakika haberi: Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 20 yaş ve 65 yaş sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu! Kısıtlama ne zaman başlıyor?
Bilim Kurulu üyesinden SON DAKİKA uyarısı geldi: Corona virüs test sonucu pozitif çıkan birisiyle temas ederseniz...
KPSS'den 70'in altında puan aldım, nereye girerim? İşte 55, 60, 65, 70 KPSS puanı ile alım yapan memur kadroları
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin koronavirüse yakalandı! Ezgi Eyüboğlu'nun test sonucu…
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde şifre Perotti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA