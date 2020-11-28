Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde şifre Perotti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, derbi planını rakibin sağ tarafı üzerine kurdu. Bu bölgede Rosier ile Ghezzal'in karşısında oynayacak olan Caner ve Perotti ile özel görüşme yapan Bulut, her iki oyuncudan da rakibin üzerine gitmelerini istedi. İkili oyunlarla Rosier'i zor durumda bırakmayı hedefleyen Bulut, Perotti'nin bireysel yeteneklerinden faydalanmak istiyor.



PELKAS'A ÖZEL TALİMAT

Baskı Perotti'nin üzerine yoğunlaşırsa, arkadan gelecek Caner desteği ile hücum varyasyonları çeşitlendirilecek. Fenerbahçe sağ kanatta ise Pelkas'ı kullanacak. Yunan futbolcuya orta alana gelerek o bölgeyi kalabalıklaştırması yönünde talimat verildi. Pelkas, Sosa ile ikili oyunlarla rakip ceza sahasında fırsat arayacak. Sosa ileri çıktığında onun boşluğunu Ozan Tufan dolduracak.



YEDEK SİLAH MERT HAKAN

Fenerbahçe'nin kulübeden ilk hamlesi Mert Hakan Yandaş olacak. Gençlerbirliği maçında attığı golle moral bulan Mert Hakan, ön alandaki futbolcuların durumuna göre oyuna dahil olacak. Oyun sıkışırsa, uzaktan şut tehdidi olarak Erol Bulut tarafından kullanılacak.



'DERBİYE HAZIRIM'

Fenerbahçe formasıyla çıktığı 3 maçta 3 gol atan Diego Perotti, yaşadığı bağırsak sorunu nedeniyle hafta içinde serum tedavisi gördü. İki gündür takımla çalışan Arjantinli sol kanat oyuncusunun iyileştiği ve hocasına derbiye hazır olduğunu söylediği öğrenildi.