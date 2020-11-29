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'a verilen penaltı komedi

'in 10. haftasında , 'u 4-0 mağlup etti. Diagne'nin 3 golle yıldızlaştığı mücadelede sarı-kırmızılı takımın diğer golünü ise Taylan Antalyalı kaydetti. Karşılaşmanın en çok konuşulan pozisyonu ise Galatasaray'ın kazandığı penaltıydı. Usta yorumcu , hakem 'ın bu kararını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 29.11.2020 00:57 Son Güncelleme: 29.11.2020 02:38 ABONE OL
Galatasaray'a verilen penaltı komedi

Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 4-0 yendiği mücadeleyi değerlendirdi.

Sarı-kırmızılı takımın iyi bir oyun ortaya koyduğunu belirten Çakar, hakem Atilla Karaoğlan'ın Galatasaray'ın lehine verdiği penaltının ise komedi olduğunu ifade etti.

İşte Çakar'ın o yazısı:

"Galatasaray beklenenin aksine Rizespor'u darmadağın etti. Sürklase etti, 7-8 gol bile rahat rahat bulabilirdi. Geçen haftalarda G.Saray özellikle ilk yarılar çok iyi oynuyor ama sonra sorun yaşıyordu. Dün gece öyle olmadı. Birinci dakikadan son dakikaya kadar tüm kontrolü eline aldı. Rakip gelemedi.

Sadece ilk yarıda Skoda'nın kötü vuruşuyla kaçan golü var. Diagne özellikle ilk yarıda şanssızlık ve son vuruşu iyi yapamadığından dolayı art arda goller kaçırdı. Ta ki penaltıya kadar. Şüpheli bir penaltı ve ilk yarının son dakikasında Diagne hat-trick'e giden yoldaki ilk golünü attı.

Taylan ve Feghouli hem ofansif hem de defansif organizasyonda çok etkiliydiler. Onlara Emreler de ayak uydurunca Galatasaray'ın mükemmele yakın oyunu çıktı. Diagne kolay gibi görünen tuhaf goller atıyor. Basitleri kaçırıyor, zorları atıyor. Ama sonuçta dün gecenin kahramanı. Hem de üstelik haftalardır tartışılıyordu, dün gece moral kazandı. Kolay değil Rize son haftalarda çıkış yapan bir takım. "

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Galatasaray'a verilen penaltı komedi
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