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General değil asker çoktu

'ın 'in 10. haftasında deplasmanda 'u 4-0 yendiği maçı değerlendiren , sarı-kırmızılı takımın yerli oyuncularının sınıfı geçtiğini ifade etti. Toroğlu, "Galatasaray'da asker çoktu, generaller değil!" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 29.11.2020 00:57 Son Güncelleme: 29.11.2020 02:38 ABONE OL
General değil asker çoktu

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi.

Mücadeleyi Sabah'ın usta yazarı Erman Toroğlu değerlendirdi. Toroğlu, sarı-kırmızılı takımın yerli oyuncularına dikkat çekti.

İşte Erman Toroğlu'nun o yazısı:

"İlk 45 dakika G.Saray istediği gibi oynadı. Rize'de ise hareket yok. Hiç tepki göstermediler. Ki G.Saray, ilk yarı boyunca bir türlü karar veremedi... İleride pres yapıp topu kaparak hücuma mı çıkayım, yoksa geri gelip oyunu kurayım, sonra mı çıkayım?

Bazen birini yapmak istedi, bazen ise diğerini; ama ikisini de yapamadı. Dün sarı-kırmızılılarda şu göründü; maça çıkan ilk 11'den 6 yerli de sınıfı geçti. Neden geçtiler? Bir defa çok çalıştılar. Yabancı ağabeylerine yardım ettiler. Onların becerileri zaten iyi. Ee gençler de yardım edince, ortaya mücadele eden, iyi şeyler yapmaya çalışan bir Galatasaray çıktı. Hata yapmadılar mı, yaptılar. Ama dedim ya, herkes elinden geleni yaptı, birbirlerine yardım ettiler. Yani dün gece Galatasaray'da asker çoktu, generaller değil!"

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General değil asker çoktu
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