Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gücünüzü ispat edin

Gücünüzü ispat edin

Teknik Direktörü oyuncularına derbi için son talimatını verdi. karşısında galibiyet isteyen siyah-beyazlı takımın hocası, "Bu sezon size şans vermeyenleri bu maçta yanıltın. Bizim de yarışta olduğumuzu herkes görsün" dedi

Giriş Tarihi: 29.11.2020 01:29 Son Güncelleme: 29.11.2020 19:19 ABONE OL
Gücünüzü ispat edin

Fenerbahçe karşısında galibiyet isteyen siyah-beyazlı takımın hocası, "Bu sezon size şans vermeyenleri bu maçta yanıltın. Bizim de yarışta olduğumuzu herkes görsün" dedi

Beşiktaş, şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelmek için Fenerbahçe'yi Kadıköy'de devirmek istiyor. Siyah-beyazlılarda başkan, yöneticiler ve teknik ekip futbolculara bu maçın kendilerini ispat etmek için büyük bir fırsat olduğunu ve kazanmaları halinde şampiyonluğun güçlü adayı olacaklarına inandıklarını iletti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın takıma yaptığı konuşmada, "Beşiktaş her zaman şampiyonluk için oynar. Bu sezon size şans vermeyenleri bu maçta yanıltın. Gücünüzü ispat edin. Bizim de yarışta olacağımızı herkes görsün" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasağı yarın akşam mı başlayacak? İşte sokağa çıkma yasağının ayrıntıları
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğrencilere müjdeli haber geldi! Sınavlar nasıl olacak? İşte beklenen açıklama...
Son dakika haberi: Milyonların beklediği Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın açıklamaları bekleniyor! Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
Masterchef'ten son dakika haberi... Uğur Yılmaz Deniz gözyaşlarıyla veda etti! Acun Ilıcalı diskalifiye etmişti! "Bağışlamak büyüklüktür..."
Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında SON DAKİKA haberi! Yeni corona virüs tedbirleri ve kısıtlamaları kaçta başlıyor?
Ünlü oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu'dan şaşırtan karar! Onur Büyüktopçu'nun 'Cinsel içerikli video ve fotoğraflarla şantaj' davasında flaş gelişme...
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | (30 Kasım 2020) 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Son dakika haberi: MasterChef’ten Survivor’a bomba transfer! Survivor’a katılacak yarışmacılar belli oluyor
Son dakika haberi: Altın fiyatları için ibre tersine döndü! 5 uzmandan dikkat çeken altın fiyatları yorumu ve analizi geldi
Son dakika haberi: Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla imam eroinle yakalandı! Yanındaki kişi 'Eşim' dedi
E-ticareti sıçratan pencereler
E-ticareti sıçratan pencereler
ARKADAŞINA GÖNDER
Gücünüzü ispat edin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA