Fenerbahçe karşısında galibiyet isteyen siyah-beyazlı takımın hocası, "Bu sezon size şans vermeyenleri bu maçta yanıltın. Bizim de yarışta olduğumuzu herkes görsün" dedi

Beşiktaş, şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelmek için Fenerbahçe'yi Kadıköy'de devirmek istiyor. Siyah-beyazlılarda başkan, yöneticiler ve teknik ekip futbolculara bu maçın kendilerini ispat etmek için büyük bir fırsat olduğunu ve kazanmaları halinde şampiyonluğun güçlü adayı olacaklarına inandıklarını iletti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın takıma yaptığı konuşmada, "Beşiktaş her zaman şampiyonluk için oynar. Bu sezon size şans vermeyenleri bu maçta yanıltın. Gücünüzü ispat edin. Bizim de yarışta olacağımızı herkes görsün" dedi.