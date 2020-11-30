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"'ye 4. VAR operasyonu"

Sabah Gazetesi yazarı Gürcan , - derbisini değerlendirdi. Bilgiç, maçın tartışılan hakemi ve VAR hakemi hakkında flaş ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 30.11.2020 09:01 Son Güncelleme: 30.11.2020 09:09 ABONE OL
Fenerbahçe'ye 4. VAR operasyonu

Hafta içi maçın "falına" bakarken, için maçının tekrarını yaşayacağını söyledim. Korakor geçen ilk yarının ardından 60'dan sonra yeni bir maçın başlayacağını düşünüyordum.

Fenerbahçe'ye 4. VAR operasyonu

'ın sahayı yüzde 100 ile parselleyen dirençli oyununa karşılık veremedi . Top kayıpları, bire birlerdeki başarısızlık ve son karar yanlışlarına, Fenerbahçe defansının "seyirciliği" eklendi. Tribünlerdeki eksikliği de böyle kapadılar.

Fenerbahçe'ye 4. VAR operasyonu

Larin'in kırmızıyı görmesi ile için yeni bir şans doğdu ama... Duran topta yediler üçüncü golü. bitiren rakiplerine, yeniden "hayat suyu" ikram ettiler. Mert Hakan ve Kemal Ademi hamlesi ile aslında "Saldırıyoruz" sinyalini vermişlerdi.

Fenerbahçe'ye 4. VAR operasyonu

Sonrasındaki hamleler de geriden gelmeye "itiraz" şeklinde geçti.
Sosa'nın çıkmasıyla 4-1-4-1 oldu sistem.

Fenerbahçe'ye 4. VAR operasyonu

Perotti'nin olmadığı takımda Novak da anlamsızdı. Erol Bulut sürekli "düzeltmeler" yaparak daha etkili-tehlikeli takımı yapılandırdı.

Fenerbahçe'ye 4. VAR operasyonu

Kapanan rakibe karşı oyun sahasını büyütmek, pası ayağa oynamak, maça aynı zamanda akıl koymak. Ama 'ın eksik kalmasına rağmen alanı çok doğru kullanmasını ve baskıyla sürekli top kazanmasını izlemeye başladık. Sahada doğrular 'ın hanesindeydi.
Fazla oyuncu ile oynayan da onlar gibiydi.

Fenerbahçe'ye 4. VAR operasyonu

Hücum yönü Ferdi- Gökhan ikilisine rağmen Caner'in kanadına dönünce pas aksiyonlarının yerini uzun toplar almaya başladı.
adına maçın aklı-fikri kalmadı.

Fenerbahçe'ye 4. VAR operasyonu

Kenardan gelenlerin katkısı olmadı. Maçı kazanacak hissi veren Ozan dışında oyuncu da yoktu. karşılaşmayı hem "derbi ruhunu" taşıyarak hem de bir saniye bile "vazgeçmeyerek" kazandı.


Fenerbahçe'ye 4. VAR operasyonu

tansiyonu yüksek maçı minimum hata ile yönetti.
'ın ikinci golünden önce net bir "tehlikeli hareket" vardı. Devreye VAR hakemi Abdulkadir Bitigen'in girmesi gerekiyordu. için sezonun dördüncü VAR operasyonuydu.

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"Fenerbahçe'ye 4. VAR operasyonu"
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