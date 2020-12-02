Operasyon: Rosier&Ghezzal

Derbi galibiyetiyle şampiyonluk yarışına yeniden dahil olan Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları başladı. Sporting'den kiralanan Valentin Rosier'den memnun olan Kartal, Fransız oyuncuyla yola devam etmek istiyor. Kontratında satın alma opsiyonu olmayan 24 yaşındaki sağ bek için Portekiz kulübünün kapısını çalmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, oyuncununKartal'ın bir diğer formda ismi Ghezzal'ın ise bonservisini almanın zor olacağı kaydedildi. Leicester City, 14 milyon Euro yatırım yaptığı 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusundan iyi bir bedel kazanmak istiyor. İngiliz ekibinden yıllık 2.4 milyon Euro kazanan Cezayirli, Türkiye'de ve Beşiktaş'ta bir hayli mutlu.BEŞİKTAŞ'İN Fenerbahçe'yi 4-3 yendiği maçta 5 yıllık gol orucunu bozan kaptan Necip Uysal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kariyeri boyunca eleştirilere açık olduğunu belirten 29 yaşındaki oyuncu, "Derbi sabahı gol atacağımı hissetmiştim. 1 senede alacağım parayı 3 senede alıyorum şu anda. Kazandığım her şeyi Beşiktaş'a borçluyum. Şu anda stoperde devam ediyorum. Hoca karar verecek. Sonuçta nerede eksik varsa oynarım. Kalede ihtiyaç olursa oraya da geçerim" dedi.ve Fenerbahçe galibiyetlerinin ardından siyah-beyazlılarda Kasımpaşa hazırlıkları dün başladı. Karantina süreci sona eren20 gündür takımdan ayrı kalan 31 yaşındaki oyuncunun forma giyebilecek durumda olduğu öğrenildi. Ayrıca kart cezaları biten kalecivede kadroda olacak.SIYAH-beyazlıların 37 yaşındaki yıldızı Atiba Hutchinson, Haber Global'e açıklamalarda bulundu. Tecrübeli orta saha, "1-2 yıl daha futbol oynarım. Kendimi iyi hissediyorum. Beşiktaş benim için her şey. 8 yıldır buradayım. İlk andan itibaren bu aşka düştüm" dedi. Öte yandan Kanada Futbol Federasyonu, Atiba'yı kasım ayının en iyi Kanadalı oyuncusu seçti.BEŞIKTAŞ'INderbide attığı 2 golle yıldızı olan Vincent Aboubakar, eski günlerine geri döndü. 28 yaşındaki Kamerunlu oyuncu, milli maçlar için verilen arada ülkesinin yolunu tutarken,Deneyimli futbolcu, bu moralle çıktığı derbide de ağları boş geçmedi.