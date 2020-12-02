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Operasyon: Rosier&Ghezzal

Siyah-beyazlı idareciler, öncelikle Rosier için Sporting ile temaslara başlayıp bonservis bedelini makul bir seviyeye indirmek istiyor. ’nin 14 milyon Euro’ya aldığı Ghezzal’da ise maliyet nedeniyle şartlar zor gözükse de hemen pes edilmeyecek.

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 2.12.2020 ABONE OL
Operasyon: Rosier&Ghezzal
Derbi galibiyetiyle şampiyonluk yarışına yeniden dahil olan Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları başladı. Sporting'den kiralanan Valentin Rosier'den memnun olan Kartal, Fransız oyuncuyla yola devam etmek istiyor. Kontratında satın alma opsiyonu olmayan 24 yaşındaki sağ bek için Portekiz kulübünün kapısını çalmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, oyuncunun Sporting'de yeteri kadar şans bulamaması nedeniyle bonservisinin makul bir seviyeye ineceğini düşünüyor. Kartal'ın bir diğer formda ismi Ghezzal'ın ise bonservisini almanın zor olacağı kaydedildi. Leicester City, 14 milyon Euro yatırım yaptığı 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusundan iyi bir bedel kazanmak istiyor. İngiliz ekibinden yıllık 2.4 milyon Euro kazanan Cezayirli, Türkiye'de ve Beşiktaş'ta bir hayli mutlu. Ancak bonservis ile maaşını düşürmek için yönetim yine de temaslara başlayacak.

'Gerekirse kalede bile oynarım'
BEŞİKTAŞ'İN Fenerbahçe'yi 4-3 yendiği maçta 5 yıllık gol orucunu bozan kaptan Necip Uysal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kariyeri boyunca eleştirilere açık olduğunu belirten 29 yaşındaki oyuncu, "Derbi sabahı gol atacağımı hissetmiştim. 1 senede alacağım parayı 3 senede alıyorum şu anda. Kazandığım her şeyi Beşiktaş'a borçluyum. Şu anda stoperde devam ediyorum. Hoca karar verecek. Sonuçta nerede eksik varsa oynarım. Kalede ihtiyaç olursa oraya da geçerim" dedi.

Vida geri döndü
Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetlerinin ardından siyah-beyazlılarda Kasımpaşa hazırlıkları dün başladı. Karantina süreci sona eren Domagoj Vida takıma dönerken, 20 gündür takımdan ayrı kalan 31 yaşındaki oyuncunun forma giyebilecek durumda olduğu öğrenildi. Ayrıca kart cezaları biten kaleci Ersin Destanoğlu ve Dorukhan Toköz de kadroda olacak.

'1-2 yıl daha oynarım'
SIYAH-beyazlıların 37 yaşındaki yıldızı Atiba Hutchinson, Haber Global'e açıklamalarda bulundu. Tecrübeli orta saha, "1-2 yıl daha futbol oynarım. Kendimi iyi hissediyorum. Beşiktaş benim için her şey. 8 yıldır buradayım. İlk andan itibaren bu aşka düştüm" dedi. Öte yandan Kanada Futbol Federasyonu, Atiba'yı kasım ayının en iyi Kanadalı oyuncusu seçti.

Kamerun ona ilaç oldu
BEŞIKTAŞ'IN derbide attığı 2 golle yıldızı olan Vincent Aboubakar, eski günlerine geri döndü. 28 yaşındaki Kamerunlu oyuncu, milli maçlar için verilen arada ülkesinin yolunu tutarken, 2 maçta 3 gol atarak moralli bir şekilde Kartal'a döndü. Deneyimli futbolcu, bu moralle çıktığı derbide de ağları boş geçmedi.

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Operasyon: Rosier&Ghezzal
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