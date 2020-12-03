Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta Josef de Souza Kasımpaşa maçında yok!

'ta Josef de Souza maçında yok!

Son dakika haberleri... Beşiktaş, antrenmanda sakatlanan Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın durumuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada Josef'in maçı kadrosunda yer almayacağı belirtildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 3.12.2020 18:03 Son Güncelleme: 3.12.2020 18:46 ABONE OL
Beşiktaş'ta Josef de Souza Kasımpaşa maçında yok!

Beşiktaş, antrenmanda sakatlanan Josef de Souza'nın durumuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, Brezilyalı orta saha oyuncusunun Kasımpaşa maçı kadrosunda yer almayacağı belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,

"Futbol Takımımızın dün (2 Kasım) BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ kasık ön adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Josef de Souza'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, iliopsoas adalesinde zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir.

Kasımpaşa maçının kamp kadrosundan çıkarılan Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, yarın sahasında saat 19.30'da Kasımpaşa'ı konuk edecek.

BEŞİKTAŞ'IN KASIMPAŞA KAFİLESİ BELLİ OLDU

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Gökhan Töre, Adem Ljajic ve Josef de Souza'nın yanı sıra Kovid-19 tedavisi süren Ajdin Hasic ve cezalı Cyle Larin bu maçın kadrosunda yer almıyor.

İşte kamp kafilesi;

EN ÇOK OKUNANLAR

Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 2 Aralık bugün ne kadar, kaç para?
Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş gelişme! İçişleri Bakanlığı genelgesine göre sokağa çıkma yasağı saatleri - Yasak kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
SON DAKİKA: Daha büyük depremler olacak mı? Siirt'te yaşanan 5 şiddetindeki depremin ardından uzman isimden kritik açıklama!
Son dakika haberi: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den sokağa çıkma yasağı hakkında kritik açıklama
Son Dakika Haberi: Hafta sonu yasak hangi gün, ne zaman? Sokağa çıkma yasağı saatleriyle ilgili İçişleri genelgesinde flaş detay!
Survivor 2021 kadrosuna MasterChef’in sevilen ismi geliyor! MasterChef’e damga vuran isim Survivor ile dönüyor! Son dakika haberler...
Son dakika haberi: Yeni kısıtlamalarla ilgili kritik gelişme! 81 şehirde geçerli olacak, ceza yememek için...
SON DAKİKA: Şehirler arası seyahat yasağı var mı, özel araçla şehir dışına çıkmak yasak mı? Şehirler arası seyahat yasağıyla ilgili açıklama geldi mi?
Türk-İş'ten son dakika asgari ücret zammı açıklaması! 2021 yeni asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA HABERİ: Uğur Şahin ve Özlem Türeci dünyada yine manşetlerde! Kazandıkları para ile bakın ne yapacaklar!
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta Josef de Souza Kasımpaşa maçında yok!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA