Beşiktaş'ta Josef de Souza Kasımpaşa maçında yok!

Beşiktaş, antrenmanda sakatlanan Josef de Souza'nın durumuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, Brezilyalı orta saha oyuncusunun Kasımpaşa maçı kadrosunda yer almayacağı belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,

"Futbol Takımımızın dün (2 Kasım) BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ kasık ön adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Josef de Souza'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, iliopsoas adalesinde zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir.



Kasımpaşa maçının kamp kadrosundan çıkarılan Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, yarın sahasında saat 19.30'da Kasımpaşa'ı konuk edecek.

BEŞİKTAŞ'IN KASIMPAŞA KAFİLESİ BELLİ OLDU

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Gökhan Töre, Adem Ljajic ve Josef de Souza'nın yanı sıra Kovid-19 tedavisi süren Ajdin Hasic ve cezalı Cyle Larin bu maçın kadrosunda yer almıyor.

İşte kamp kafilesi;