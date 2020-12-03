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'a şok haber! ayrılıyor

Son dakika haberleri... Sakatlığından dolayı son 4 maçta takımını yalnız bırakan Kolombiyalı yıldız Radamal Falcao, takımdan ayrılıyor. Forma giydiği dönemlerde takıma katkı sağlayan ancak sakatlıklardan dolayı takımı sürekli yalnız bırakan Falcao'nun Ocak'ta sarı kırmızılı takım ile yollarını ayıracak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 3.12.2020 12:59 Son Güncelleme: 3.12.2020 13:21 ABONE OL
Galatasaray'a şok haber! Radamel Falcao ayrılıyor

'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı kendisinden bekleneni bir türlü veremedi. Kolombiyalı santrfor sakatlıklardan yakasını kurtaramazken birçok maçta formasından uzak kaldı.

Galatasaray'a şok haber! Radamel Falcao ayrılıyor

Hürriyet'in haberine göre, sarı kırmızılı ekipte sakatlığı sebebiyle formasından uzak olan 'nun yılan hikayesine dönen geleceği netleşmeye başladı.

Galatasaray'a şok haber! Radamel Falcao ayrılıyor

KENDİNİ RİSKE ATMAK İSTEMİYOR!
Kolombiyalı futbolcunun devre arasında takımdan ayrılmayı planladığı ve bu sebeple kendini riske atmamak adına oynamadığı ifade edildi.

Galatasaray'a şok haber! Radamel Falcao ayrılıyor

40 GÜNDÜR KAYIPLARDA!
24 Ekim'deki maçında sakatlanan Falcao, o günden bu yana takımla çalışmadı. Adalesinde orta derecede zorlanma tespit edilen Falcao için ön görülen tedavi süresi 2 ila 3 hafta idi.

Galatasaray'a şok haber! Radamel Falcao ayrılıyor

Ancak aradan tam 40 gün geçti! maçında kadroda olması beklenen Falcao, halen takımla çalışmalara başlamadı.

Galatasaray'a şok haber! Radamel Falcao ayrılıyor

YENİ ADRESİ INTER MIAMI!
Takımdan ayrılmayı kafasına koyan 'nun yeni adresinin 'ın da ortakları arasında bulunduğu MLS ekibi Inter Miami olduğu belirtildi.

Galatasaray'a şok haber! Radamel Falcao ayrılıyor

ABD'ye olması beklenen Falcao bu nedenle kendini riske atmak istemiyor, 2 kat fazla sakınıyor. Yüksek maliyeti nedeniyle ocakta Falcao'nun ayrılığı yüksek olasılık gözüküyor.

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Galatasaray'a şok haber! Radamel Falcao ayrılıyor
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