Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ahmet Nur Çebi "Dorukhan ile anlaştık" demişti! İşte o rakam

"Dorukhan ile anlaştık" demişti! İşte o rakam

Son dakika transfer haberleri... Siyah beyazlı takım ile sözleşmesi sona erecek 'ün adı ile anılıyor ancak Beşiktaş Başkanı geçtiğimiz günlerde yıldız isimle anlaşmanın büyük ölçüde gerçekletiğini açıkladı. Dorukhan Toköz'ün evet dediği rakam belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 6.12.2020 14:03 Son Güncelleme: 6.12.2020 15:01 ABONE OL
Ahmet Nur Çebi Dorukhan ile anlaştık demişti! İşte o rakam

ile henüz yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan ve adı ile anılan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Ahmet Nur Çebi Dorukhan ile anlaştık demişti! İşte o rakam

Siyah-beyazlı takımın başkanı yaptığı açıklamada "Yüzde 90 anlaştık'' dediği Dorukhan ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Ahmet Nur Çebi Dorukhan ile anlaştık demişti! İşte o rakam

"BURADA KAL YILDIZ OL"
Fotomaç'ın haberine göre 'nin Dorukhan'la yaptığı görüşmede, "'ye gidersen burada bulduğun huzuru bulamayabilirsin. 'tan gidenler daha sonra pişman oluyorlar. Burada kal yıldız ol" dedi.

Ahmet Nur Çebi Dorukhan ile anlaştık demişti! İşte o rakam

ise kendisinin de 'tan ayrılmaya niyeti olmadığını belirtti ancak hakkını istediğini söyledi.

Ahmet Nur Çebi Dorukhan ile anlaştık demişti! İşte o rakam

BEŞİKTAŞ MEMNUN EDECEK RAKAMI SUNACAK
Siyah-beyazlı takımın başkanı Çebi ise 1.5 milyon euro verme durumları olmadığını ama kendisini memnun edecek bir rakamı sunacakları sözünü verdi.

Ahmet Nur Çebi Dorukhan ile anlaştık demişti! İşte o rakam

1 MİLYON EURO'YA 'EVET' DEMEYE HAZIR!
ile yeni sözleşme görüşmelerine başlayacak olan 'ün 1 milyon euro garanti edilmesi durumunda takımda kalmaya 'Evet' demeye hazır olduğu öğrenildi.

Ahmet Nur Çebi Dorukhan ile anlaştık demişti! İşte o rakam

'ın 2018 yılında 'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki futbolcu etkili performansıyla dikkatleri üzerine çekti A 'a yükseldi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Eşi Nilgün Altınyay'ı üç gün önce kaybetmişti... Yaşar Alptekin'den itiraf geldi!
Son dakika haberler: İstanbul ve Ankara listede yok! '6 ilde sorun yaşıyoruz'
Son dakika haberler: Böyle öksürüyorsanız dikkat! Covid-19 belirtisi olan kuru öksürük...
Son dakika haberi: Altında tarihi düşüş! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Altın uzmanından dikkat çeken yorum geldi
SON DAKİKA | İznik'te zeytinlikte lahit bulunmuştu! Yeni mezar odaları ortaya çıktı
DEPREM AÇIKLAMASI SON DAKİKA | Tsunami ve volkanik hareketlilik! Antalya depremi sonrası korkutan açıklama...
Son dakika: Soğuk ve yağışlı hava geliyor!
Burçin Orhon doğum gününde eşi Süheyl Uygur’a böyle seslendi! Alzheimer teşhisi konulduktan sonra Kuşadası’na yerleşmişti!
Son dakika haberi: Depremin ardından korkutan görüntü! İşçiler anlattı: 45 dakika önce gördük...
Son dakika haberi: MasterChef Uğur diskalifiye edilip özür dilemişti... O olayda flaş gelişme!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahmet Nur Çebi "Dorukhan ile anlaştık" demişti! İşte o rakam
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA