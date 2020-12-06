Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Lille 2-1 Monaco | MAÇ SONUCU

2-1 Monaco | MAÇ SONUCU

1'in 13. haftasında , sahasında Monaco'yu 2-1 mağlup ederek sezonun 7. glibiyetini aldı ve ikinci sıradakini yerini korudu. Ev sahibi ekibin 2. golünü oyuna sonradan giren milli futbolcu kaydetti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 6.12.2020 16:54 Son Güncelleme: 6.12.2020 17:02 ABONE OL
Lille 2-1 Monaco | MAÇ SONUCU

Fransa Ligue 1'in 13. haftasında Lille, sahasında Monaco'yu konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri 53'te Jonathan David ve 62'de oyuna girip 64'te Yusuf Yazıcı kaydetti. Monaco'nun tek golünü ise 90'da Pietro Pellegri attı.

23 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda 17 maçta, 10 gol attı ve 2 asist yaptı.

Bu sonuçla sezonun 7. galibiyetini alan Lille, 26 puana yükseldi ve 28 puanlı lider PSG'yi takibini sürdürdü.

Monaco ise 23 puanda kaldı.

Lille'de diğer milli futbolcularda Zeki Çelik, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Burak Yılmaz ise ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: Yaşar Alptekin'den hayatını kaybeden eşi ile ilgili iç acıtan bir itiraf!
Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Koca sorun yaşanan 6 ili açıkladı... Ankara ve İstanbul o listede yok
Son dakika haberler: Böyle öksürüyorsanız dikkat! Covid-19 belirtisi olan kuru öksürük...
Son dakika haberi: Altında tarihi düşüş! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Altın uzmanından dikkat çeken yorum geldi
SON DAKİKA | Baygınlık geçiren iş arkadaşına tecavüz etti! İğrenç olayda şoke eden ayrıntılar...
SON DAKİKA | İznik'te zeytinlikte lahit bulunmuştu! Yeni mezar odaları ortaya çıktı
6 Aralık bugün bakkallar ve marketlerin çalışma saatleri! Yasak saatlerinde markete gitmek serbest mi, marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor?
DEPREM AÇIKLAMASI SON DAKİKA | Tsunami ve volkanik hareketlilik! Antalya depremi sonrası korkutan açıklama...
Son dakika haberi: Depremin ardından korkutan görüntü! İşçiler anlattı: 45 dakika önce gördük...
Son dakika: Soğuk ve yağışlı hava geliyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Lille 2-1 Monaco | MAÇ SONUCU
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA